Путин: ЧП на «Северных потоках» является уничтожением общеевропейской энергоинфраструктуры

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. Его слова на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ приводятся на сайте Кремля.

«И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, западные страны «помалкивают» о том, кто совершил диверсию и был в ней заинтересован.

Ранее командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция, которые занимаются расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не будут обнародовать результаты разбирательства до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства.