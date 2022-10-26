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Путин: ЧП на «Северных потоках» является уничтожением общеевропейской энергоинфраструктуры

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. Его слова на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ приводятся на сайте Кремля.

«И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, западные страны «помалкивают» о том, кто совершил диверсию и был в ней заинтересован.

Ранее командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, Германия и Швеция, которые занимаются расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не будут обнародовать результаты разбирательства до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства.

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