Oil Price сообщил, что страны-покупатели нефти ускорят отказ от доллара ради местных валют

Многие импортеры нефти могут ускорить процесс перехода от использования доллара в сделках на местные валюты из-за дорогих закупок. Об этом пишет портал Oil Price.

В публикации отметили, что, несмотря на падение цен на эталоны нефти на 30% в последнее время, многие покупатели несут огромные расходы на импорт нефти на фоне накапливающихся экономических невзгод. Из-за этого они могут ускорить процесс перехода от доллара на местные валюты в сделках.

Портал указал, что Индия является одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Однако из-за стремительного роста цен на топливо в начале года торговый дефицит страны за первые шесть месяцев достиг $150 млрд. При этом к концу года он может вырасти до $300 млрд. Это, в свою очередь, чревато проблемами в платежном балансе страны.

Авторы статьи добавили, что многие европейские страны также покупают большую часть нефти. При этом у экономик Европы наметилась такая же проблема с долларом в нефтяных сделках, что и у Индии.

22 октября РБК, ссылаясь на статью старшего экономиста отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса писали, что есть три сценария снижения господствующей роли доллара как мировой резервной валюты, которые связаны с геополитическими факторами.