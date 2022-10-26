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Национальное бюро кредитных историй: в России сократился объем выдачи микрозаймов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Количество выданных микрозаймов (до 30 тыс. руб.) в сентябре 2022 года составило 2,59 млн единиц, что меньше на 5,8% относительно августа 2022 года. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, сокращение выдачи микрозаймов в сентябре зафиксировали во всех регионах России, но наибольшее снижение пришлось на Приморский край (–9,0%), Белгородскую (–8,1%), Кемеровскую (–7,5%) и Свердловскую (–7,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно.

В бюро отметили, что рост выдачи займов «до зарплаты» в мае — августе возник из-за эффекта низкой базы после падения в марте, а также снижения ключевой ставки российского Центробанка в мае до 11%.

Во второй половине августа газета «Коммерсантъ» написала, что на фоне антироссийских санкций граждане стали чаще обращаться за займами до зарплаты в микрофинансовые организации, чем за кредитами в банки.

В начале октября депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ограничить выдачу микрозаймов гражданам, у которых трудовой стаж меньше года.

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