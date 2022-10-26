NYT сообщила, что Саудовская Аравия сорвала сделку с США по увеличению добычи нефти

Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти в пользу России, сократив добычу вместе со странами ОПЕК+. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк», — отметили в публикации.

По данным издания, случившееся представляет собой явный пример того, как Саудовская Аравия хочет уйти от своей давней зависимости от США.

25 октября министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками. По его словам, стратегический резерв должен использоваться только как механизм для смягчения дефицита поставок.

До этого генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс сообщал, что страны ОПЕК не могут быть причастны к росту цен на нефть и газ.