Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэр: из-за удара ВСУ по Шахтерску загорелись цистерны... 13:53
Гашек заявил, что российских хоккеистов в НХЛ нужно немедленно... 13:52
Арнольд Шварценеггер встретился с украинскими победителями... 13:50
Гамова допустила, что у российских волейболистов будет шанс... 13:50
Адвокат Чиков: в России возбуждено первое уголовное дело... 13:48
РИА Новости: Собчак в РФ может грозить проверка из-за гражданства... 13:48
Предприниматель из Башкирии задолжал налоговой службе 1 млрд... 13:48
МЭА: России будет сложно переориентировать поставки газа в Китай 13:44
Телескоп Hubble сфотографировал туманность в виде замочной... 13:41
Сет Роген анонсировал сиквел «Полного расколбаса» 13:39

NYT сообщила, что Саудовская Аравия сорвала сделку с США по увеличению добычи нефти

close
100%
Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти в пользу России, сократив добычу вместе со странами ОПЕК+. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк», — отметили в публикации.

По данным издания, случившееся представляет собой явный пример того, как Саудовская Аравия хочет уйти от своей давней зависимости от США.

25 октября министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны используют запасы нефти из стратегического резерва как механизм манипулирования рынками. По его словам, стратегический резерв должен использоваться только как механизм для смягчения дефицита поставок.

До этого генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс сообщал, что страны ОПЕК не могут быть причастны к росту цен на нефть и газ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+