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Южнокорейская SK Hynix заявила о рекордном падении продаж чипов

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Depositphotos

Южнокорейский производитель чипов SK Hynix, который является одним из крупнейших в мире, заявил о падении чистой прибыли в третьем квартале 2022 года на рекордные 67%. Об этом сообщается в публикации организации.

В третьем квартале чистая прибыль SK Hynix упала на 67%, до 1,1 трлн вон ($767 млн), а общая выручка сократилась на 7%, до 10,8 трлн вон ($7,6 млрд), отметили в публикации.

По данным компании, такая тенденция объясняется падением спроса на чипы в связи с ухудшением ситуации на рынке полупроводников. В свою очередь, такая ситуация сложилась из-за роста неопределенности на рынке.

В SK Hynix добавили, что в 2023 году инвестиции будут уменьшены на 50%. Однако это решение лишь в краткосрочной перспективе. При этом в среднесрочном и долгосрочном прогнозах спрос на чипы будет только расти.

25 октября правительство России направило 1 млрд рублей на развитие высокотехнологического сектора экономики и создание центров электроники в различных областях страны. Решение обусловлено намерением властей увеличить темпы импортозамещения в данной отрасли.

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