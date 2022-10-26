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Всемирный банк: цена на природный газ в Европе значительно вырастет к 2024 году

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Wikimedia Commons

Всемирный банк прогнозирует рост цены на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цена на уголь в Австралии и природный газ в США ожидается вдвое больше, чем в среднем за прошедшие пять лет, цена на природный газ в Европе может вырасти в четыре раза», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) собирается работать со странами Евросоюза (ЕС) ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке. 

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года».

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