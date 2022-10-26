ЦБ повысил курс доллара на Московской бирже до 61,43 рубля

Курс доллара расчетами «завтра» по официально установленному курсу Банком России составил 61,43 рубля.

Банк России установил на 27 октября 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,4277 рубля. Этот показатель на 9,51 копейки больше, чем было накануне.

Также регулятор повысил официальный курс евро на 1 рубль 10 копеек, до 61,57 рубля.

24 октября начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что курс рубля к доллару не изменится, если Центробанк в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По его словам, для курса рубля ключевая ставка сейчас не является определяющим фактором.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что рубль может укрепиться до 50 за доллар из-за появления информации о санкциях против национального клирингового центра (НКЦ). По его словам, за сильное ослабление рубля сейчас не стоит переживать, так как ЦБ может успокоить любые колебания путем введения ограничительных мер. Кроме того, валютная пара юань/рубль движется вместе парами доллар/рубль и евро/рубль.