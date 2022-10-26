РИА Новости: Турция добивается снятия всех препятствий по выходу агропродукции РФ на рынки

Турция на переговорах по продлению «зерновой сделки» добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

«Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агропродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно », — рассказал собеседник агентства.

Срок действия «продуктовой сделки» завершается 19 ноября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.