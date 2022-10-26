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РИА Новости: Турция добивается снятия всех препятствий по выходу агропродукции РФ на рынки

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Depositphotos

Турция на переговорах по продлению «зерновой сделки» добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

«Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агропродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно », — рассказал собеседник агентства.

Срок действия «продуктовой сделки» завершается 19 ноября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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