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Вице-премьер Спыну заявил, что у Молдавии нет данных об объемах поставок от «Газпрома» в ноябре

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Власти Молдавии не смогли получить данные от «Газпрома» по поводу объемов поставок топлива в ноябре. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«К сожалению, у нас нет ответа от «Газпрома» по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему», — отметил Спыну.

По его словам, сейчас запасы газа в стране достигли 90 млн кубометров. При этом закупки топлива делаются ежедневно.

23 октября Спыну в своем Telegram-канале написал, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом электроэнергии, поэтому для Молдавской ГРЭС выделят больше газа.

До этого компания Premier Energy — поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии — заявила, что потребителям электроэнергии в Молдавии нужно быть готовым к «веерным» отключениям в предстоящий зимний отопительный сезон. Это обусловлено усилением энергетического кризиса.

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