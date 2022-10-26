Владелец Ethereum-кошелька перевел $22 млн впервые за шесть лет

С криптокошелька, который принадлежит крупному владельцу Ethereum, после шести лет отсутствия всяких действий был сделан перевод на сумму 15 тыс. ETH ($22,2 млн) на пустой кошелек. Об этом сообщили аналитики Santiment.

Комиссия за перевод 15 тыс. ETH составила всего $1,12. При этом на криптокошельке остается еще свыше 85 тыс. ETH, что сопоставимо сумме в $129,5 млн, отметили в публикации.

Аналитики подсчитали, что после совершенной сделки цена ETH поднялась на 8,1%, превысив отметку в $1,5 тыс. впервые с обновления сети, которое было 15 сентября 2022 года. При этом с 25 на 26 октября токен упал до $1,45 тыс., но утром курс поднялся снова.

20 октября криптовалютная биржа Kraken, зарегистрированная в США, ввела новые запреты для российских аккаунтов. При этом ограничения объяснили изменениями в европейском законодательстве. Отмечается, что уведомления клиенты из России начали получать на электронную почту 19 октября.

До этого в Минфине не увидели проблем в запрете на обслуживание криптокошельков и счетов россиян, который был включен в новый пакет санкций Евросоюза. В ведомстве уверены, что ограничения практически не отразятся на инвесторах из России, так как сейчас офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран.