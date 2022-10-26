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Всемирный банк предсказал снижение цен на энергоносители в мире на 11% в 2023 году

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Michael Probst/AP

Цены на энергоносители в мире снизятся на 11% в 2023 году после рекордного скачка на 60% в этом году. Об этом сообщается на сайте в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

«Ожидается, что цены на энергоносители упадут на 11% в 2023 году и на 12% в 2024 году», — отметили авторы отчета.

В публикации указали, что даже несмотря на падение цен, энергоносители будут на 75% дороже среднерыночных цен за последние пять лет. При этом нефть марки Brent в 2023 году будет на уровне $92, а в 2024 году снизится до $80.

По данным ВБ, цены на природный газ и уголь будут понижаться из-за снижения потребления газа и роста добычи угля. При этом могут быть периоды серьезной волатильности цен на энергоносители из-за возможных перебоев в поставках. Также определенным риском в снижении цен является глобальная рецессия, которая может спровоцировать существенное уменьшение спроса.

25 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом.

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