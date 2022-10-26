Нефтедобывающая Saudi Aramco решила создать фонд устойчивого развития на $1,5 млрд

Саудовская нефтедобывающая госкомпания Saudi Aramco заявила о создании фонда устойчивого развития в размере $1,5 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе указали, что фонд будут использовать для инвестиций в технологии, которые «могут поддержать стабильный и инклюзивный энергетический переход».

Там также добавили, что фонд будет управляться компанией Aramco Ventures. В частности, средства фонда будут направляться на разработку новых видов топлива, в которых будет низкое содержание углерода. При этом приоритетными направлениями для инвестирования будут проекты по хранению углерода, выбросам парниковых газов, энергоэффективности и цифровой устойчивости.

В середине августа сообщалось, что чистая прибыль компании Saudi Aramco в первом полугодии 2022 года достигла рекордных $87,9 млрд. При этом годом ранее этот показатель был на уровне $47,2 млрд. То есть прирост составил 86%, отметили в публикации.

До этого Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти для клиентов в Азии на июль на $2,1, что выше прогнозируемых показателей. Официальная отпускная цена сорта Arab Light на июль для азиатского рынка выросла на $2,1. При этом большая часть трейдеров ожидали, что компания поднимет цены максимум на $1,5.