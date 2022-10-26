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В Греции заявили о возможной конкуренции газового хаба в Турции с хабом в Нидерландах

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Depositphotos

Газовый хаб в Турции будет работать полноценно и может стать конкурентом хабу в Нидерландах при условии допуска на него всех поставщиков. Об этом РИА Новости заявил источник в газовой отрасли Греции.

«Хаб в Турции может работать, если доступ и возможность использовать его будет абсолютно у всех поставщиков. И, может быть, он составит достойную альтернативу североевропейскому хабу, голландскому хабу TTF», — отметил собеседник агентства.

По его словам, газ на Балканы попадает через Турцию в виде СПГ. При этом Балканы, Турция и Италия потребляют много энергии. Кроме того, есть определенные инициативы по переходу на генерацию газа.

Он добавил, что новый хаб будет конкурентоспособен, если на него будут допущены все газовые игроки. Если же поставки будут лишь на основе топлива из России, то этот хаб не сможет работать полноценно.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщили, что Анкара не владеет данными о перспективах закупки российского газа Евросоюзом через хаб в Турции. По информации агентства, остается неясным, какой объем газа страны Европы захотят покупать у России.

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