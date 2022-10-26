S7 объявила о переходе на российскую систему бронирования

Авиакомпания S7 объявила, что перешла на российскую систему бронирования билетов и регистрации пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров», — говорится в сообщении.

С помощью сервисов снова можно купить и оплатить билеты, оформить их возврат, пройти онлайн-регистрацию на рейс, а также выбрать место в салоне или добавить багаж, уточнили в пресс-службе.

«Аэрофлот» с 26 октября временно приостановил онлайн-регистрацию на свои рейсы из-за проведения технических работ. В компании пояснили, что зарегистрироваться на рейс можно будет в аэропорту вылета. Кроме того, временно приостанавливается продажа субсидированных билетов на сайте и в мобильном приложении: покупатели смогут приобрести их в офисах продаж компании. На фоне временных ограничений «Аэрофлот» призвал пассажиров прибывать в аэропорт за 4 часа до вылета для «прохождения предполетных формальностей».