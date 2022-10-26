Минстрой предложил новый механизм формирования бюджетов новых регионов РФ до 2026 года

Четыре новых региона России – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – смогут получать дотации, чтобы покрыть дефициты бюджетов на основе особого порядка формирования этих средств. Об этом пишут сообщается в проекте постановления правительства, подготовленного Минстроем и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Минстрой назначен ответственным ведомством по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития четырех новых регионов. При этом предложения о предоставлении дотаций, а также проект бюджета этих регионов будет готовить Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В документе указали, что механизм предоставления дотаций будет действовать до 2026 года. При этом Минстрой будет заключать соглашение с высшим исполнительным органом или должностным лицом субъекта. После этого руководство региона должно отправить на согласование в Минстрой проект бюджета на плановый период и будущий год. Затем ведомство будет вносить полученные проекты в правительство.

В проекте также отметили, что для получения дотаций субъект не должен иметь просроченной кредиторской задолженности по зарплатам бюджетников и обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на первое число каждого месяца. Если же требования не будут выполняться, то будут установлены меры дисциплинарной ответственности. При этом новый нацпроект поможет обеспечить полный контроль за ходом проведения мероприятий, которые должны обеспечить рабочими местами и жильем жителей того или иного региона.

В начале октября замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развития их потенциала потребует «значительных» инвестиций.