Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Укрэнерго» сообщил о повреждении... 12:42
Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси в связи... 12:41
В Госдуме призвали ввести «трудовою мобилизацию» студентов... 12:40
Минфин: министерство работает над согласованием условий оплаты... 12:39
В Норильске задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу... 12:38
Для россиян и белорусов ужесточили правила въезда в Ирландию 12:38
Ученые сделали 3D-снимки роев пчел для создания более устойчивых... 12:37
Физики выяснили, как во вселенной появился кальций 12:37
Сигалу и Киркорову грозят санкции США за поддержку России 12:36
Мобилизованных ставропольцев научили работать с минами 12:34

Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил выполнение зерновой сделки с главой ЮНКТАД Гринспен

close
100%
Vincent Mundy/Reuters

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин обсудил по телефону с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен выполнение зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства утверждается, что участники телефонного диалога продолжили обсуждать вопросы, связанные с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

В разговоре была отмечена необходимость изъятия российской продукции и удобрений из-под действия санкций, также РФ напомнила о пакетном характере зерновой сделки, «предполагающий их взаимосвязанную реализацию».

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+