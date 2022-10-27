Росстат: промпроизводство в России снизилось на 3,1% в сентябре

Объем промышленного производства в России в сентябре снизился на 3,1% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

За январь — сентябрь показатель вырос на 0,4% в годовом выражении.

В сентябре добыча полезных ископаемых снизилась на 1,8% в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на четыре процента.

Добыча угля упала на 2,3% в годовом выражении, металлических руд — на 6,5%, добыча нефти и природного газа — на 2,2 %.

Выпуск легковых автомобилей в сентябре упал на 77,4%.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в период с 18 по 24 октября 2022 выросла на 0,08%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

25 октября в отчете «инФОМ», который выполнили по заказу Банка России сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в октябре увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. 38% опрошенных в октябре заметили рост стоимости на мясо и птицу. 29% участников отметили повышение цены молочной продукции. 28% респондентов увидели повысившуюся стоимость чая, кофе и лекарственных препаратов.