Bloomberg: США пересматривают условия лимита цен на российскую нефть в сторону смягчения

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цена на нефть из России, планируя смягчить ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне были вынуждены свернуть планы из-за скептицизма инвесторов и роста риска на финансовых рынках. Ожидается, что США и ЕС скорректируют ограничения и повысят планку стоимости, выше которой продавать нефть будет запрещено.

При этом лишь главы Минфинов G7 и Австралия дали свое согласие на введение потолка цен на российскую нефть, который по прогнозам должен заработать с 5 декабря.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщала, что лимит стоимости может составить около $60 за баррель.

26 октября во Всемирном банке заявили, потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны «Большой семерки», не сработает без участия развивающихся экономик.

Кроме того, Международный валютный фонд усомнился в эффективности введения потолка цен на российскую нефть.