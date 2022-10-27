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Небензя заявил, что проблема с доступом удобрений из РФ на мировой рынок все еще не решена

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Александр Щербак/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проблема доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировой рынок до сих пор не решена. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«России необходимо увидеть экспорт своего зерна и продовольствия на мировой рынок, чего не произошло с самого начала (действия зерновой сделки. — «Газета.Ru»). <…> Препятствия остаются прежними — страховка, транзакции и порты захода для наших судов», — сказал он.

Он также отметил, что это «основные пункты в повестке дня», которые были «несколько месяцев назад и остаются в ней сейчас».

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допускал, что Россия откажется от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу со списком претензий по данному вопросу.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ в вывозе украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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