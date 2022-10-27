«Известия»: в шести регионах России не исключили «трудовой мобилизации» студентов

В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа допускают, что студентов привлекут на места персонала, призванного во время частичной мобилизации. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об учащихся, получающих образование в профессиональных технических училищах, техникумах, колледжах и вузах. Меры могут быть распространены на молодых людей с последних курсов.

Работа получающим образование может быть предоставлена на время, уточнили в издании.

Подчеркивается, что в Кузбассе программа оказалась востребованной и за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134 позиции.

Как отметили юристы, права студентов, при отклике на работу и временном трудоустройстве, не нарушаются.

В Калужской области подчеркнули, что анализируют востребованность программы среди целевых групп.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан.