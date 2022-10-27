Politico: ЕС может вскоре подготовить новый пакет санкций против России

Европейский союз может представить новый пакет санкций против России, информировала заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. Об этом сообщает издание Politico.

Предварительно, Ярова анонсировала готовящиеся санкции против РФ вечером 26 октября, когда была в Брюсселе.

Она говорила, что ЕС «подготовит новый пакет санкций, возможно, что скоро».

При этом Еврокомиссар указала на роль, которую играет «ряд соседних стран», способствуя ввозу подсанкционных товаров в Россию.

По сведениям издания, новый пакет мер против Москвы уже обсуждали послы Евросоюза. Однако, несмотря на поднятый вопрос и дискуссию, «более ясного представления об очередном пакете санкций так и нет».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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