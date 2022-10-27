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В «Зенит Private Banking» спрогнозировали ослабление рубля до 67 — 69 за доллар

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Курс рубля ослабнет до 67 — 69 руб. за доллар из-за сокращения поставок природного газа в страны Европы и продолжающегося укрепления американской валюты. Об этом сообщил начальник отдела структурированных продуктов «Зенит Private Banking» Гельды Союнов, написало издание «Известия».

Аналитик брокерской компании «Финам» Андрей Маслов, напротив, уверен, что национальная валюта останется в уже привычном диапазоне 60 — 65 за доллар и евро, так как маловероятно, что последний отойдет от паритета с валютой США к концу 2022 года.

В УК «Открытие», АКРА, «БКС Мир инвестиций», «Совкомбанке», FinExpertiza и РЭУ им. Г.В. Плеханова предположили, что рубль к концу 2022 года может колебаться в примерном диапазоне 64 — 72 руб. за доллар и 64 — 75 руб. за евро.

27 октября к 10:20 (мск) доллар торговался за 61,44 руб., евро — 61,69 руб.

На прошлой неделе финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, согласно которому рубль может укрепиться до 50 за доллар из-за появления информации о санкциях против национального клирингового центра (НКЦ).

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