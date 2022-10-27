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Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Энергетическая система России является одной из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

В ходе заседания правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций премьер подчеркнул, что на фоне внешних санкций активы российских компаний «продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов и для тех, кто готов к честному и конструктивному сотрудничеству». Россия, по его словам, «к этому всегда открыта».

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — указал премьер.

Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев облигаций (АВО) намерена обратиться к депутатам Госдумы с просьбой обязать российские компании выпускать бонды для замещения еврооблигаций. При этом российские компании уже получили возможность выпускать замещающие облигации. Это разрешение было дано с целью замещения еврооблигаций, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream, говорится в материале.

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