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Сечин допустил рост мирового дефицита энергии в семь раз к 2030 году

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Lucy Nicholson/Reuters

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что дефицит энергии в мире, если будут сохраняться текущие инвестиционные тренды, вырастет в семь раз к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя корпорации, для ликвидации дефицита нужно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику на $100 млрд каждый год.

Ситуацию с экономикой и ее возможным будущим Сечин оценил во время XV Веронского Евразийского экономического форума.

«При сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в семь раз», — сказал он.

Как добавил глава «Роснефти», в нефтяной сектор требуется направить $44 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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