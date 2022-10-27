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Глава «Роснефти» Сечин: введение потолка цен на нефть и газ отменяет права стран на них

Сечин: введение потолка цен на нефть и газ отменит суверенные права стран на свои ресурсы

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Toru Hanai/Reuters

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение лимитов цен на нефть и газ подрывает основы рынка, а также препятствует суверенным правам стран на свои ресурсы. Об этом он сказал во время выступления на Пятнадцатом Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

Сечин указал на то, что «правильным» странам, у которых ресурсов очень мало, они нужны больше, чем «неправильным».

«Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что в Европе некоторые экспортеры ресурсов и политики уже открыто обвиняют США в том, что они обогащаются за счет проблем союзников, энергокризиса, который сами же спровоцировали. Россиянин отметил, что цены на газ в самих Соединенных Штатах в пять раз ниже, чем в странах Европы.

«Тем не менее еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса», — подытожил Сечин.

Ранее сообщалось, что министры Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) высказались против установления «потолка» цен на газ по политическим мотивам.

В сентябре министры энергетики 15 стран – членов ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

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