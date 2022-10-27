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Производитель жестких дисков Seagate из США уволит 3 тысячи сотрудников или 8% штата

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Американский производитель жестких дисков и решений для хранения данных Seagate Technology объявил о сокращении около 3 тысяч сотрудников или 8% штата в рамках реструктуризации, направленной на снижение издержек на фоне падения спроса. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главы компании Дэйва Мозли.

«Глобальная экономическая неопределенность усилилась в конце третьего квартала, и эта динамика отражается как на краткосрочном отраслевом спросе, так и на финансовых показателях Seagate», — сказал Мозли.

Также компания раскрыла финансовые результаты за первый финансовый квартал, который завершился 30 сентября. Выручка за указанный период сократилась до $2,035 млрд с $3,115 млрд за аналогичный период прошлого финансового года. Аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, в среднем ожидали показатель в размере $2,12 млрд.

На этой неделе Bloomberg написал, что мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips решил уволить около 4000 сотрудников для повышения производительности компании.

В первой половине октября агентство AFP со ссылкой на информацию главы материнской компании Ingka Group сообщило, что IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России. Всего в России в IKEA на тот момент работали 12 тыс. сотрудников.

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