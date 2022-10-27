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Аналитик КСП «Капитал УА»: доллар более 70 рублей можно будет увидеть лишь в 2023 году

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Depositphotos

Курс американской валюты более 70 рублей можно будет наблюдать лишь в 2023 году. Такое мнение выразил аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов, написало издание «Известия».

По его словам, в России обсуждают возвращение бюджетного правила с использованием валют дружественных стран. Это предполагает возобновление покупок иностранной валюты Минфином, если цены на энергетические ресурсы, поставляемые из-за рубежа, окажутся выше определенного уровня. В результате рубль может ослабнуть.

«При этом в отсутствие новых шоков это ослабление может происходить постепенно, поэтому курс доллара, превышающий 70 рублей, мы можем увидеть лишь в 2023 году», — подчеркнул Беспалов.

Но, как указал аналитик КСП «Капитал УА», существуют факторы, которые могут повлиять на более быстрое ослабление национальной валюты. Среди них — нестабильная геополитическая ситуация и эмбарго Евросоюза (ЕС) на нефть из России, которое вступит в силу в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года распространится на нефтепродукты. Если российским компаниям не удастся быстро найти альтернативных клиентов для переориентации поставок, темпы падения рубля могут ускориться.

Ранее 27 октября начальник отдела структурированных продуктов «Зенит Private Banking» Гельды Союнов сказал, что курс рубля ослабнет до 67 — 69 руб. за доллар из-за сокращения поставок природного газа в страны Европы и продолжающегося укрепления американской валюты.

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