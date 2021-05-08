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<b>Анапа</b> <b>Анапа</b>
<b>Санкт-Петербург</b> <b>Санкт-Петербург</b>
<b>Симферополь</b> <b>Симферополь</b>
<b>Адлер</b> <b>Адлер</b>
<b>Лазаревское </b> <b>Лазаревское </b>
<b>Новороссийск</b> <b>Новороссийск</b>
<b>Туапсе</b> <b>Туапсе</b>
<b>Сочи</b> <b>Сочи</b>
<b>Казань</b> <b>Казань</b>
<b>Феодосия</b> <b>Феодосия</b>

Путешествие на поезде: куда россияне поедут летом

Стало известно, куда поедут летом россияне на поезде, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Туту.ру. Самым популярным железнодорожным маршрутом из Москвы стала Анапа (18%). За ней идут Петербург (более 16%) и Симферополь (почти 7%). Также в топ-10 вошли Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань, Феодосия.

Из Петербурга чаще всего отправляются на поезде в Москву (больше 35%), Симферополь (8%), Анапу (5,5%). Среди зарубежных железнодорожных направлений из Москвы и Петербурга пользуются спросом белорусские города Минск, Орша и Брест и абхазские — Гагра, Сухум, Гудаута.

Самые популярные города, до которых можно добраться на поезде, — в нашей фотогалерее.
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