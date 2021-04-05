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«Мы создали уникальный продукт, который по своим эксплуатационным характеристикам и потребительским качествам превосходит трамваи, произведенные из стали», — подчеркнул президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. Алюминиевые сплавы отличаются высокой стойкостью к коррозии, что позволяет почти вдвое увеличить срок его эксплуатации&nbsp;-более 30 лет — и уменьшить расходы на ремонт и обслуживание. «Мы создали уникальный продукт, который по своим эксплуатационным характеристикам и потребительским качествам превосходит трамваи, произведенные из стали», — подчеркнул президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. Алюминиевые сплавы отличаются высокой стойкостью к коррозии, что позволяет почти вдвое увеличить срок его эксплуатации&nbsp;-более 30 лет — и уменьшить расходы на ремонт и обслуживание.
В трамваях установлена система пассивной безопасности — аварийная крэш-система собственной разработки, которая предназначена для уменьшения рисков травмирования пассажиров и иных участников дорожного движения, а также защиты основных частей конструкции вагона в случае столкновения. В трамваях установлена система пассивной безопасности — аварийная крэш-система собственной разработки, которая предназначена для уменьшения рисков травмирования пассажиров и иных участников дорожного движения, а также защиты основных частей конструкции вагона в случае столкновения.
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов стал первым, кто осмотрел отечественный трамвай с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». <br> На фото (слева-направо): директор РУСАЛа по связям с государственными органами Олег Вайтман, президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов стал первым, кто осмотрел отечественный трамвай с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». <br> На фото (слева-направо): директор РУСАЛа по связям с государственными органами Олег Вайтман, президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«Прекрасный трамвай, замечательные характеристики, видно, что сделано с душой,&nbsp;- отметил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. – Для меня, как курирующего металлургическую отрасль, важно, что используется перерабатываемый алюминий, по производству которого наша страна является одним из мировых лидеров. Наша задача не просто продавать за рубеж, но и создавать конечный продукт из этого стратегически важного для нас сырья». «Прекрасный трамвай, замечательные характеристики, видно, что сделано с душой,&nbsp;- отметил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. – Для меня, как курирующего металлургическую отрасль, важно, что используется перерабатываемый алюминий, по производству которого наша страна является одним из мировых лидеров. Наша задача не просто продавать за рубеж, но и создавать конечный продукт из этого стратегически важного для нас сырья».
В трамваях установлены кондиционеры повышенной мощности, во входных зонах – тепловые завесы и композитный теплый пол. В трамваях установлены кондиционеры повышенной мощности, во входных зонах – тепловые завесы и композитный теплый пол.
Управление трамваем напоминает космический корабль. Управление трамваем напоминает космический корабль.
Развитие внутреннего рынка алюминия, его переработки и производство конкурентной продукции из отечественного металла в России — ключевое направление российской Алюминиевой Ассоциации, созданной в 2015 году Минпромторгом России и основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. За последние годы она привела к росту потребления алюминия отечественными производителями. Сегодня алюминий в России активно используется в транспортном машиностроении, особенно в трамваестроении и вагоностроении. У алюминия есть очевидные преимущества: высокая устойчивость к коррозии, снижение веса вагона увеличивает грузоподъемность, скорость и маневренность поезда. Развитие внутреннего рынка алюминия, его переработки и производство конкурентной продукции из отечественного металла в России — ключевое направление российской Алюминиевой Ассоциации, созданной в 2015 году Минпромторгом России и основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. За последние годы она привела к росту потребления алюминия отечественными производителями. Сегодня алюминий в России активно используется в транспортном машиностроении, особенно в трамваестроении и вагоностроении. У алюминия есть очевидные преимущества: высокая устойчивость к коррозии, снижение веса вагона увеличивает грузоподъемность, скорость и маневренность поезда.

Первый отечественный алюминиевый трамвай

В Санкт-Петербурге показали первый российский трамвай, выполненный из алюминиевых сплавов. В компании «ПК Транспортные системы» рассказали «Газете.Ru», что новый трамвай легче стальных, за счет чего снижается нагрузка на рельсы, расход электроэнергии, сила тяги и сопротивление движению, увеличивается его эксплуатационная скорость. По завершении срока эксплуатации алюминиевый кузов можно сдать в переработку и вернуть 80% затраченных средств. Создание такой машины — новая страница в истории российского трамваестроения.

Трехсекционный трамвай получил название «Витязь-Ленинград». Ожидается, что он скоро появится на улицах Санкт-Петербурга.
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