Первый отечественный алюминиевый трамвай

В Санкт-Петербурге показали первый российский трамвай, выполненный из алюминиевых сплавов. В компании «ПК Транспортные системы» рассказали «Газете.Ru», что новый трамвай легче стальных, за счет чего снижается нагрузка на рельсы, расход электроэнергии, сила тяги и сопротивление движению, увеличивается его эксплуатационная скорость. По завершении срока эксплуатации алюминиевый кузов можно сдать в переработку и вернуть 80% затраченных средств. Создание такой машины — новая страница в истории российского трамваестроения.



Трехсекционный трамвай получил название «Витязь-Ленинград». Ожидается, что он скоро появится на улицах Санкт-Петербурга.