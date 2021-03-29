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Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, сняли с мели, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, сняли с мели, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, сняли с мели, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, сняли с мели, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given во время буксировки по Суэцкому каналу, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, 29 марта 2021 года

Путь свободен: в Суэцком канале возобновилась навигация

В Суэцком канале возобновилось движение судов, после того как 29 марта спасателям удалось освободить корабль Ever Given. Для снятия судна с мели было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Однако в течение дня из-за сильного ветра Ever Given вновь частично развернулся и снова встал поперек водной артерии. Об этом сообщает Reuters.

Глава управления Усама Рабиа уточнил, что полностью движение восстановится через три с половиной дня. К настоящему моменту у входов в канал в очереди стоят свыше 450 различных судов.

Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш исключил, что причиной случившегося могла стать диверсия на этом корабле. «Нет, нет, совершенно», — заявил Мамиш, отвечая на вопрос журналистов о возможности диверсии на судне. По его словам, причиной произошедшего стали ветры и плохие погодные условия. И за то, что произошло, ответственность несет капитан корабля.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

Буксировка корабля Ever Given по Суэцкому каналу — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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