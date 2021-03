В Суэцком канале возобновилось движение судов, после того как 29 марта спасателям удалось освободить корабль Ever Given. Для снятия судна с мели было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Однако в течение дня из-за сильного ветра Ever Given вновь частично развернулся и снова встал поперек водной артерии. Об этом сообщает Reuters Глава управления Усама Рабиа уточнил, что полностью движение восстановится через три с половиной дня. К настоящему моменту у входов в канал в очереди стоят свыше 450 различных судов.Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш исключил, что причиной случившегося могла стать диверсия на этом корабле. «Нет, нет, совершенно», — заявил Мамиш, отвечая на вопрос журналистов о возможности диверсии на судне. По его словам, причиной произошедшего стали ветры и плохие погодные условия. И за то, что произошло, ответственность несет капитан корабля.23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала , из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.Буксировка корабля Ever Given по Суэцкому каналу — в фотогалерее «Газеты.Ru».