Какой позор: 6 историй о том, как дети ставят нас в неловкое положение

Искренность и непосредственность – прекрасные качества детей, но иногда они оказываются совершенно неуместными и вгоняют родителей в краску.

Несколько мам вспомнили реальные истории о том, как детские честные реплики дали фору любому первоапрельскому розыгрышу.

История про грязные колготки

На моей дочке вещи буквально горят: утром надеваешь новую одежду, вечером уже дыра. И вот собираю ее утром в сад, тороплюсь, и понимаю, что целых и чистых колготок у нас нет. Времени впритык, ощущаю себя ужасной матерью и вытаскиваю из бака для грязного белья колготки, в которых она ходила вчера, объясняя дочери, зачем это сделала.

В раздевалке сада полно народу, и подружка начинает рассказывать Алине, как она помогает своей маме: «Я убираю посуду в посудомойку, а грязную одежду кладу в специальный ящик, знаешь?». Алина, громко и радостно: «Знаю, из него еще можно доставать вещи и снова надевать, если остальные порвались! Мама так делает!»

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История про три рубля

В два года мой сын был самым упрямым ребеноком на свете. Слова «нет» он просто не понимал. Я так уставала, что даже не спорила с ним, если речь не шла о чем-то важном. И вот на улице весна, грязь, а он с утра просыпается и кричит, как хочет гулять, гулять, гулять прямо сейчас.

Я с грязной головой, голодная, сонная, злая, натягиваю первое, что попало под руку, и иду на площадку. Там Саша моментально падает в грязь и ревет, я его утешаю, он меня обнимает и в итоге тоже пачкает.

Мне ужасно хочется поесть горячего и домой, хватаю сына в охапку и мчу в магазин за углом. В куртке только мелочь, поэтому беру лапшу быстрого приготовления, пакет молока для каши Сашке и иду на кассу.

Пересчитываю монетки, понимаю, что не хватает трех рублей, чуть не плачу. Вдруг слышу сочувственное: «Девушка, давайте я вам покупки оплачу» и ловлю полный ужаса и жалости взгляд, которым холеный мужчина смотрит на замученную женщину с горсткой монет и грязным орущим ребенком на руках.

История про мохнатых

Я ращу сына Женю одна, и он, наверное, знает многовато про разные женские штучки. Однажды увидел в ванной бритву и начал расспрашивать, зачем она мне, раз я тетя. Пришлось объяснить, что женщины удаляют волосы, например, на ногах и под мышками, чтобы быть красивыми. Он молча выслушал, покивал и, вроде бы, все понял.

Через месяц у меня день рождения, приходят друзья с работы и среди них один, который мне очень нравится. Он начинает общаться с Женькой, тот рассказывает, что у мамы праздник, Олег в тон отвечает, что мама у него очень нарядная и красивая. Женя расплывается в улыбке и выдает: «Да, она очень красивая, всегда красит ногти, красит губы и даже бреет везде волосы, особенно на ногах, чтобы не были мохнатыми, как у дяди!»

История про постельное белье с роботами

Моя двоюродная сестра Таня – прекрасный человек, но вкусы у нас категорически не совпадают. На день рождения Русланчика она подарила ему жуткий комплект синтетического постельного белья с какими-то ужасными роботами. Я убрала его подальше и забыла.

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Однажды Руслан схватил ротавирус, его весь день рвало и был жидкий стул. Укладывая сына спать, я достала подарочный комплект – чтобы не жалко было, если ночью случится конфуз.

Как-то Таня приехала к нам в гости и спросила сына, нравится ли ему подарок, пользуется ли он им. Руслан радостно заявил, что да – мама всегда стелит белье, когда его тошнит.

История про пиво

Мы с мужем почти не пьем, даже на праздники, поэтому дочь Маша ни разу не видела на столе крепких напитков. Однажды она услышала слово «алкоголик» и спросила, кто это. Я объяснила, как смогла, и Машка почему-то ужасно впечатлилась.

Однажды мужу на работе подарили какую-то волшебную копченую рыбу и он попросил меня купить пару бутылок пива. Когда я положила их в корзину, Маша поинтересовалась, что это такое.

Услышав ответ, она начала рыдать в голос: «Мамочка, не покупай папе пиво, пожалуйста! Мамочка, не хочу, чтобы папа был алкоголик! Его выгонят с работы, и он будет валяться под забором. Мамочка, пожалуйста!». В общем, домой мы пришли с томатным соком.

История про вождение

За рулем я, мягко говоря, веду себя несдержанно – нервничаю, злюсь, ругаюсь. Моему сыну Макару три с небольшим, и я искренне надеялась, что в дороге он увлечен планшетом, а не тем, что я говорю.

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Однажды к нам в гости издалека приехали свекровь со свекром и привезли внуку игрушку, интерактивный руль на подставке с экраном.

Довольный сын начал крутить его и приговаривать, картавя и явно с моими интонациями: «Ну ты, козлина, прешь куда? Глаза, блин, разуй! Понакупали прав, идиоты!». А чтоб вы знали, муж машину не водит, только я. Думаю, не стать мне любимой невесткой.

