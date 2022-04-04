«Меньше чем за 21 день ребенок не оздоровится»: врачи о правильном отдыхе в лагере

31 марта академик РАН Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik отметил, что в некоторых регионах оздоровительные смены в лагерях сокращают до двух недель. Педиатр и психолог объяснили, почему смены должны длиться 21 день. Специалисты назвали возраст ребенка, в котором его можно будет отправлять отдыхать на такой длительный срок. По их мнению, ребенку необходимы адаптация, нормализация сна и коммуникация со сверстниками. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.ru».

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik затронул проблему оздоровительных детских лагерей. В частности, его беспокоил вопрос о продолжительности отдыха. Профессор отметил, что из-за ковида многие учреждения не работали в полную силу, поэтому для будущих сезонов необходимо подготовить все для полноценного детского оздоровления.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что во многих регионах дети проводят на лечении всего 14 дней вместо 21 дня. По мнению профессора, ребенок не успевает адаптироваться в лагере за такой короткий срок. Кроме того, он не успеет пройти комплексный курс оздоровления.

«С учетом физиологии, биоритмов, меньше чем за 21 день ребенок не оздоровится. А может, даже и потеряет здоровье за счет стресса, который он переживает с переездами», — заявил Онищенко.

Также он подчеркнул, что на смены в 14 дней следует наложить табу.

Согласно нормам СанПина для лагерей с дневным пребыванием, продолжительность отдыха детей в оздоровительном учреждении не должна составлять менее 21 календарного дня в период летних каникул. В документах отмечается, что такие правила касаются всех видов оздоровительных лагерей для детей и подростков.

«Смены продолжительностью менее 21 дня — это уже давно существующая практика на рынке. Особенно для регионов Подмосковья и Ленобласти. Лагеря на море придерживаются практики 14-21 дня», — уточнила в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор портала Incamp по детскому отдыху Елена Рыженкова.

По ее словам, Геннадий Онищенко заботится о здоровье детей, однако не стоит забывать об экономике и цене за путевки в лагеря. Оздоровительные учреждения зачастую зависят от рентабельности.

«Сокращение сроков пребывания может послужить угрозой развития акклиматизационного дефицита у ребенка, особенно у детей с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья», — добавила заместитель главного врача по педиатрии и детству ФГБОУ МДЦ «Артек» Анна Копцева.

«Газета.Ru» отправила запросы в несколько областных детских санаториев, которые предлагают оздоровительные курсы от 10 до 14 дней. Там отказались пояснить причину сокращения смен.

Однако в Крыму большинство санаториев и лагерей придерживаются норм СанПина. Как пояснил источник в туроператоре «ТурМама», обычно такие учреждения получают официальные распоряжения или приказы о продолжительности смен. В санатории региона таких документов не поступало, поэтому там сохраняют смены от 21 дня до 24 дней.

Для нормализации сна на новом месте ребенку может понадобиться около 5-7 дней. Помимо получения процедур, дети должны взаимодействовать между собой, а на построение коммуникации со сверстниками у ребят уходит еще 10 дней.

Многое зависит от возраста. Чем младше ребенок, тем сложнее ему будет пребывать в лагере три недели. Однако некоторые учреждения предполагают оздоровительные курсы не меньше 21 дня, поэтому если родители не уверены, сможет ли ребенок адаптироваться в новых условиях вдали от семьи, следует подобрать санаторий совместно с лечащим врачом, исходя из истории болезни маленького пациента, подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Дарья Тещенкова.

Как добавила врач, родителям следует изучить все предложения того или иного санатория, чтобы курс оздоровления действительно оказался эффективен. Если у ребенка диагностирован ревматоидный артрит, его нельзя отправлять в приморские санатории. При проблемах с иммунитетом и постоянных простудах, наоборот, солнце и морской воздух пойдут на пользу.

«В целом противопоказаний для посещения детских оздоровительных лагерей нет. Единственное, что может им выступать, — это обострение хронических или возникновение новых острых воспалительных процессов», — отметила Тещенкова.

Эксперт также добавила, что здоровые дети могут пройти общие процедуры. В санаториях есть курсы диетотерапии, физиопроцедур, массажей и лечебной физкультуры.

Перинатальный психолог, руководитель благотворительного проекта «Душевный подарок» Елена Шидловская в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что ребенка ребенка младше 7-8 лет не стоит отправлять в лагерь. Он испытает сильный стресс, особенно если впервые отрывается от семьи на такой большой срок. В более младшем возрасте, в 4-5 лет, адаптация будет проходить еще сложнее.

«В возрасте 7-8 лет ученик начальных классов уже может себя обслуживать. Ребенок сможет самостоятельно помыться, разложить вещи. Если его отправляют одного без поддержки взрослого, школьник будет способен за собой следить», — отметила психолог.

Шидловская добавила, что родителям не стоит воспринимать отдых ребенка в лагере в течение трех недель как разлуку. Важно помнить, что это место, куда ребенок едет на профилактику или реабилитацию. Если персонал будет внимателен к ребенку, то проблем с адаптацией не возникнет. Важна комплексная работа — то, как родители справятся со своей тревожностью за ребенка, и то, как специалисты будут относиться к маленькому пациенту.