Что будет, если ребенка-левшу заставлять писать правой рукой

До начала 1980-х годов леворукость в нашей стране считали дефектом, поэтому детей-левшей принуждали писать правой рукой. С тех пор многое изменилось, и теперь популярно мнение, что леворукие дети обладают особенными способностями. Тем не менее многие родители пытаются переучить своего ребенка на преимущественное использование правой руки, так как это банально удобнее в учебе и быту. Чем это грозит?

Жизнь детей-левшей легкой не назовешь. Им нужна специальная линейка, так как при использовании обычной они второй рукой закрывают значения. С аккуратностью в тетради тоже проблема – при письме левши перемещают руку по уже написанному тексту, из-за чего невысохшие чернила могут размазываться. А когда учитель говорит: «Возьмите в правую руку…», ребенок-левша должен сделать все наоборот, ведь под этой фразой подразумевается, что взять предмет нужно ведущей рукой.

Список трудностей, с которыми сталкиваются леворукие дети, можно продолжать. Неудивительно, что многие мамы и папы стремятся к тому, чтобы ребенок стал правшой. А как это скажется на его развитии и способности к обучению? Об этом «Газете.ru» рассказала Екатерина Клопотова, педагог-психолог, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования», старший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ (Московский государственный психолого-педагогический университет).

Как понять, что малыш – левша

Как правило, к 5 годам большинство детей уже определяются с ведущей рукой. Раньше этого возраста делать выводы не стоит.

Достаточно понаблюдать за ребенком: какой рукой он чаще всего берет кубики, катает машинку или держит ложку. Но стоит помнить, что есть дети, которые одинаково успешно пользуются обеими руками – это так называемые амбидекстры.

Родителям такого ребенка лучше ориентировать его на правую руку. Однако если ему удобнее брать предметы левой, настаивать не нужно.

Что значит ориентировать? Давать предметы в правую руку, но если ребенок перекладывает их в левую – не нужно просить его вернуть их обратно. Если для него это не принципиально, то получив ложку, карандаш или игрушку в правую руку, он будет действовать как правша. А если ему комфортнее действовать левой рукой, он переложит предмет. И тут главное – не настаивать на обратном.

Почему при такой возможности стоит ориентировать ребенка на правую руку? Мы живем в праворукой культуре и совершенно точно, что на бытовом уровне быть правшой удобнее – удобнее писать, открывать дверь, книжку, держать ножницы и так далее. Хотя стоит заметить, что сейчас есть предметы, ориентированные на левшей, например, ручки и ножницы. Но как показывает практика, не всем левшам они подходят.

Чем отличаются дети-левши и дети-правши

Есть распространенное мнение: правое полушарие отвечает за образное мышление и творческие способности, поэтому левши более успешны в художественных видах деятельности, они более эмоциональны и чувствительны. А левое полушарие в большей степени отвечает за логическое мышление – поэтому правши более рациональны, организованы и последовательны. Но это очень условное деление.

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Проведенные исследования показывают, что дети-левши достаточно часто начинают говорить позже своих сверстников, у них чаще бывают сложности с развитием моторики, в начальной школе чтение и письмо дается с трудом, а еще у них достаточно много логопедических проблем. Однако не все так плохо!

Многие левши, имеющие проблемы в начальной школе, в средней становятся даже успешнее праворуких сверстников. «Двойка» за отказ рассказать о семье. Как школы нарушают закон о персональных данных Родители не всегда могут полностью оценить риски использования интернет-площадок их детьми, что может... 29 марта 00:38

С чем это связано? Ребенку-левше для обучения чтению, письму и счету приходится прикладывать больше усилий, чем правше: учитель все действия показывает для правшей, все прописи сделаны под правшей, даже косая вертикальная линейка в тетрадях – тоже для правшей, и она сбивает левшу с толку. Поэтому леворукий ребенок привыкает много трудиться (хотя часто это дается ему не сразу и с большим трудом). Но в результате у него вырабатываются способы освоения материала, которых нет у других детей, а он ими в дальнейшем успешно пользуется всю жизнь и имеет некоторое преимущество перед правшами.

Что будет, если переучивать ребенка-левшу писать правой рукой

К счастью, сейчас проблема переучивания левшей не стоит так остро, как еще лет тридцать назад, когда это было задачей обучения в начальной школе и применяемые для этого методы можно было назвать поистине жестокими.

Если вы принимаете решение переучить ребенка-левшу писать правой рукой, вы должны понимать, что вмешиваетесь в работу головного мозга.

В качестве примера можно привести часовой механизм, где все шестеренки связаны между собой и обеспечивают синхронную работу. Если одну шестеренку попробовать повернуть в обратном направлении, работа всего механизма разладится. Так и с левшой.

Если у ребенка ведущая рука левая, то выполнять действия правой рукой он будет медленнее и менее удачно. Нужно понимать, что его организм (весь организм!) успешно функционирует в том случае, когда действия совершаются левой рукой.

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Переучивая ребенка, мы нарушаем работу головного мозга. Последствия этого, как правило, достаточно неприятные и не заставят себя долго ждать.

• Переучивание затормозит нормальный процесс развития, ведь огромные ресурсы ребенка будут потрачены на адаптацию к ситуации, которая противоречит логике его развития.

Озадачившимся вопросом «Переучивать или нет?» нужно понимать основное: ведущая рука определяется доминирующим полушарием головного мозга.

Тут существует перекрестная связь. Доминирует левое полушарие – ребенок будет правшой, доминирует правое – левшой. То есть будет ребенок левшой или правшой зависит от того, как работает его мозг.

Основные нарушения, которые появляются у переученных левшей, связаны с нарушениями развития когнитивных процессов, нарушением речи, моторики и нервной системы.

• В когнитивной сфере нарушаются процессы обработки и запоминания информации.

• В развитии речи появляются логопедические проблемы.

• Возникают более устойчивые и выраженные трудности в ориентации в пространстве и на листе бумаги.

• Переучивание практически всегда влечет за собой нервные тики или заикание.

Однако пока у ребенка не закрепилась ведущая рука, его можно ориентировать на правую. Но при этом ни в коем случае не принуждать, ведь в современном мире взрослые левши совершенно комфортно чувствуют себя почти во всех сферах жизни.