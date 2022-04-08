«Важно быть счастливым здесь и сейчас, ведь завтра может уже не быть»

9 апреля на телеканале «Звезда» стартует музыкальное телешоу «Новая звезда». Заслуженная артистка России Зара — член жюри конкурса. В преддверии первого выпуска проекта певица рассказала «Газете.Ru» о том, можно ли в нашей стране без блата стать популярным артистом, порассуждала о реакции на критику, а также об образовании своих сыновей.

— Зара, для вас быть в некотором смысле вершителем творческой судьбы участников «Новой звезды» — в большей степени радость или испытание?

— Для меня это большая честь. Работать на «Новой звезде» вместе с такими мэтрами, как Максим Дунаевский, Юрий Николаев, крайне интересно и ответственно. Здесь на сцене выступают талантливые и при этом профессиональные артисты. Важно, что все члены жюри тонко и деликатно высказывают свое мнение, стараясь не обидеть конкурсанта.

Да, порой среди нас мнения кардинально разнятся, каждый слышит и воспринимает музыку по-своему. Но я убеждена, что грамотная критика, отзыв об исполнении компетентных представителей сферы может лишь помочь раскрыться и несомненно улучшить уровень выступления.

close 100% Наталья Лысых/Личный архив певицы. Специально для «Газеты.Ru»

— Лично вы предпочли бы от уважаемого наставника услышать правду, даже если она не слишком приятная, о своем таланте или нейтральную ложь?

— Я стараюсь правильно воспринимать критику, отличая лесть от искренних слов, равно как и правду от лжи. Всегда извлекаю правильные и нужные мне выводы. Знаете, по-настоящему мудрый артист выберет из полярно разных точек зрения что-то важное и необходимое для себя.

— Так было всегда, или все-таки в детстве комментарий мэтра из серии «у тебя ничего не получится, лучше займись чем-то другим» вас бы расстроил?

— Я с 11 лет участвовала в музыкальных конкурсах (и федеральных, и международных). И даже в столь юном возрасте делала это абсолютно осознанно. Во-первых, я многому училась в этот период у своих коллег, других конкурсантов. Во-вторых, меня это во многом закалило. Но, как и все, я сталкивалась с непониманием.

Многим казалось, что мне не хватит характера остаться в профессии.

Как видите, время все расставило на свои места. Если считать мою творческую деятельность с 12 лет (именно в этом возрасте вышел мой первый альбом), то я уже больше 25 лет занимаюсь любимым делом.

— В то же время родители хотели, чтобы вы получили классическое университетское образование…

— Верно. И это все при том, что они поддерживали мое стремление к музыке. Поэтому сразу после окончания школы на семейном совете было принято решение, что я поступлю на факультет восточной филологии СПбГУ.

close 100% Любовь Шеметова/Личный архив певицы. Специально для «Газеты.Ru»

Порой, анализируя события прошлого, можно сделать вывод, что я пыталась изменить свой путь. Но представители артистического и музыкального круга, наоборот, постоянно приглашали принять участие в сборных концертах, выступить на том или ином мероприятии. Они дарили песни для формирования репертуара, возвращали в музыкальный мир.

— Музыкальный мир сейчас, мягко говоря, неспокойный. И так не было единого мнения, полезны ли конкурсы талантов для детской психики, а после скандала с голосованием в финале всем известного детского конкурса многие в принципе засомневались в идеальности «системы» подобных мероприятий. Что вы думаете по этому поводу?

— Часто участие в детских конкурсах нужно больше родителям, чем детям. К сожалению, этот болезненный для ребенка процесс я наблюдала не раз.

Когда я совсем юной девочкой принимала участие в «Утренней звезде», рядом со мной дети падали в обморок от ответственности и страха расстроить родителей. Так порой взрослые реализовывают свои амбиции.

Я считаю важным, чтобы ребенок воспринимал любой конкурс как определенный этап в учебном процессе. Конкурс — это возможность показать свои навыки и заявить о себе, но это не гарантирует яркую творческую карьеру. Зритель сам принимает решение, отзывается ли артист в сердце или нет.

— Вы из той категории редких артисток, которые не замешаны в каких-либо хайповых историях. Как считаете, сейчас возможно стать популярным, любимым исполнителем и выступить на концерте уровня «Золотого граммофона» или «Песни года», не придумывая себе скандальных романов и не имея блата?

— Я считаю, что можно. Просто этот путь будет длиннее. Но, как однажды мне сказал один человек, которого я безгранично уважаю, важно построить не небоскреб, а великую китайскую стену. Так вот я в своей жизни всегда выбираю второй вариант.

close 100% Любовь Шеметова/Личный архив певицы. Специально для «Газеты.Ru»

Конечно, участие в тех или иных премиях — это не только результат таланта, но и умение правильно выстраивать коммуникацию и отношения с телевидением, радиостанциями, режиссерами программ. Это все занимает много времени и сил.

Артист сегодня должен заниматься не только творчеством, но и формированием команды, которая в него верит и работает в его интересах, чтобы достичь общего результата. А премия — это некий итог деятельности всего коллектива (от авторов песен, звукорежиссеров, музыкантов до PR-специалистов).

— Ваши сыновья уже в том возрасте (Даниилу в мае исполнится 12 лет, Максиму в апреле — 10 лет), когда прекрасно понимают, кто их мама. Бывали ли случаи, когда Даниил и Максим «использовали» вашу популярность в своих целях?

— Мои мальчики гордятся мной, и мне это, безусловно, очень приятно. Но факт того, что я их мама, никогда не давал им каких-то поблажек. С раннего детства я их учила, что создавать себя нужно собственным трудом, упорством, знаниями, которые приобретаются в течение всей жизни. Кроме того, я стараюсь их не баловать, воспитываю в строгости, но в большой любви. Всегда вознаграждаю их за победы и успехи.

close 100% Любовь Шеметова/Личный архив певицы. Специально для «Газеты.Ru»

Да, благодаря моим социальным сетям их стали узнавать и даже несколько раз просили сфотографироваться. Но сыновья после отметили: «С нами сделали фото, потому что мы твои дети». В целом они реагируют на все с юмором. И это хорошо.

— А как насчет денег? Мальчики знают им цену?

— Несмотря на то, что Даниил и Максим живут в достатке, я приучаю их к труду. У них постоянные занятия, изучение языков, спорт. Они понимают, что я много работаю, и все, что они имеют, в том числе благодаря этому.

У сыновей есть сложные ситуации в школе, проблемы переходного возраста, моменты, когда они сталкиваются с несправедливостью. Но нам всем хватает мудрости услышать друг друга и проговорить острые моменты, избегая возникновения травм и комплексов в будущем. Вся наша дружная семья максимально погружена в жизнь детей.

— Зара, у вас серебряная медаль, красный диплом музыкальной школы. По жизни сложно быть перфекционисткой? На сыновей этот перфекционизм распространяется?

— Перфекционистом быть непросто. Это отнимает и моральные, и физические силы. Что касается мальчиков, то в образовательном процессе мы с ними стремимся в большей степени к знаниям, нежели к оценкам (хотя они сейчас очень хорошо учатся).

Я считаю, что блестящие результаты в учебе не знак равенства глубоким знаниям и умению широко мыслить.

— Ребята учатся в хорошей школе. У вас есть мысли, чтобы они продолжили свое обучение за границей?

— Сейчас сложно загадывать. Но для меня однозначный приоритет — дать детям возможность выстроить фундамент, который позволит приобрести широкий кругозор, наполнит глубоким пониманием разных областей.

Они увлекаются точными науками, при этом у сыновей хорошо развито и гуманитарное направление. Мне важно, чтобы они были эрудированными. Именно это даст им широкий выбор будущего пути и профессии, а также уверенность в собственных силах.

— К слову, о собственных силах. Вы — заслуженная артистка России, обладательница огромного числа музыкальных премий, у вас очень много поклонников. Тем не менее некоторые уважаемые артисты все равно ощущают некую неуверенность — мол, я недостойна оценивать чей-то талант, я не могу стоять на одной сцене с мэтрами. У вас такое бывает?

close 100% Любовь Шеметова/Личный архив певицы. Специально для «Газеты.Ru»

— Я прошла определенный творческий путь и школу жизни для того, чтобы быть уверенной в своих силах. Я люблю то, чем я занимаюсь. Музыка стала частью меня. Не хочу себя ни с кем сравнивать, я просто строю свой путь и хочу, чтобы он был прожит мной до конца и по-настоящему. Хочется пожелать этого каждому!

— Однажды вы сказали, что все ваши песни автобиографичны. В песне «Безумная» есть фраза «Стою от счастья в двух шагах». Вы чувствуете себя счастливым человеком или же ощущаете, что еще не все заветное исполнилось?

— С возрастом ты острее понимаешь, что счастье, на самом деле, заключается в мелочах. Например, ты проснулся, к тебе прибегают улыбающиеся дети, близкие здоровы, ты стоишь на сцене, и тебя тепло принимают… А еще счастье увидеть друзей, поставить цветы в вазу, с кем-то вечером поговорить и искренне поделиться, как прошел день. Не задумывались ли вы об этом?

Сейчас я живу настоящим. Сложно загадывать, планировать завтрашний день. Важно быть счастливым здесь и сейчас и научить этому своих детей, ведь завтра может уже не быть…