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Семья и Дети

Чем опасна анемия для будущих мам

Акушер-гинеколог рассказал, что означает диагноз «железодефицитная анемия»

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Диагноз «анемия» многим кажется безобидным и не требующим какого-либо вмешательства. Однако низкий уровень железа в крови может повлиять на течение беременности. Врач рассказала о симптомах анемии, способах снижения рисков осложнений во время беременности и опасности этого заболевания для будущих мам в период вынашивания.

Обо всех нюансах железодефицитной анемии «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог Анна Новоселова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Как проявляется анемия

Эритроциты, красные кровяные тельца, содержат в себе гемоглобин, который переносит кислород из легких в ткани и уносит от них углекислый газ. Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови, которое приводит к снижению уровня кислорода в крови, гипоксии.

Поставить диагноз «анемия» по одной клинической картине невозможно. Да, при развитии анемии у человека отмечается бледность кожи, слабость, тошнота, головокружение, одышка, но специфическими назвать эти симптомы нельзя, они могут присутствовать и при ряде других заболеваний.

Определить наличие заболевания можно лишь в ходе лабораторной диагностики. Для начала будет достаточно общего анализа крови, который покажет концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов и другие показатели.

Что можно сделать для профилактики анемии

По данным ВОЗ, железодефицитная анемия (ЖДА) встречается у 10-17% взрослого населения планеты. При этом у беременных женщин этот показатель может достигать 40%.

Снизить риски железодефицитной анемии поможет подготовка организма к беременности. Если вы готовитесь стать мамой, то лучше всего пройти комплекс обследований, в том числе чтобы исключить анемию, а при ее наличии — заняться лечением.

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Обследование в рамках прегравидарной (предшествующей беременности. — «Газета.Ru») подготовки и устранение нарушений снижают риск осложнений, прерываний беременности и преждевременных родов, а также вероятность врожденных пороков развития, не обусловленных наследственными дефектами, но вызванных недостатком витаминов и микронутриентов.

Первичное обследование организма лучше всего начинать заранее, за три месяца до предполагаемого зачатия.

Оно подразумевает полное клинико-лабораторное обследование, в том числе и сдачу анализов крови, которые покажут, достаточно ли в организме женщины крайне важных для будущей мамы витаминов и микроэлементов, в том числе железа.

Если окажется, что уровень гемоглобина снижен, врач пропишет диету, и при необходимости назначит препараты, содержащие железо.

Чем опасна анемия для беременных

Во время вынашивания ребенка уровень гемоглобина несколько снижается, поэтому важно ориентироваться на нормы этого белка именно для беременных:

• первый триместр — не ниже 110 г/л;

• второй триместр — не ниже 105 г/л;

• третий триместр — не ниже 110 г/л.

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Более низкий уровень может говорить об анемии, представляющей опасность для женщины. Основные осложнения анемии — перинатальные инфекции как у матери, так и у ребенка, задержка роста и развития плода, преждевременные роды.

Очень опасна тяжелая анемия в третьем триместре: она повышает риск смерти матери и ребенка, послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний.

Препараты железа должны содержать аскорбиновую кислоту, что увеличивает всасывание железа на 30%, но лекарство и дозировку может назначить только врач, поскольку переизбыток железа также может негативно отразиться на здоровье.

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