Светлая одежда, заправленные штанины и панамка: как защитить ребенка от клещей

5 апреля в Омской области впервые в этом году клещ укусил 11-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники начали мониторинг эпидемиологической ситуации в связи с началом сезона активности членистоногих. О том, как предотвратить заражение ребенка — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщили «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре, пока зарегистрирован лишь один случай укуса человека клещом. О том, заразился ли 11-летний ребенок клещевым энцефалитом, пока неизвестно, так как еще не готов лабораторный анализ клеща. В ведомстве отмечают, что с начала года более 588 000 человек были привиты от клещевого энцефалита.

Педиатр и главный специалист сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, что при планировании прогулки в лесу или поездки на дачу родителям следует одеть ребенка в плотную одежду, заправить брюки в сапоги и нанести репелленты, которые разрешены по возрасту. Средства защиты могут быть как в виде браслетов и мазей, так и спреев.

Чахнашвили также добавила, что одежда ребенка должна иметь длинные рукава с резинками. Желательно, чтобы кофта и штаны были светлыми, так как это позволит сразу разглядеть клеща. Членистоногие могут попасть на пряди волос и поползти наверх, поэтому голову лучше покрыть панамкой или шапкой.

«Если у ребенка длинные волосы, их нужно спрятать под головной убор. После прогулки следует полностью раздеть и осмотреть ребенка, особенно важно проверить волосистую часть головы», — отметила педиатр.

Однако такие меры предосторожности не всегда оказываются эффективными, поэтому врач перечислила несколько способов, как избавиться от клеща, если его уже обнаружили на теле ребенка. Клеща можно снять самостоятельно.

«Для этого есть специальные приборы, например, пинцет с захватом, их можно купить в аптеках и на маркетплейсах», — объяснила Чахнашвили.

Как предупредила врач, при удалении важно не повредить клеща и вытащить его целиком. Если он лопнет, то часть насекомого может попасть в кровь и возрастет вероятность заражения инфекциями.

Если нет возможности быстро и правильно достать клеща самостоятельно, следует отвезти ребенка в любое медицинское учреждение, где специалисты помогут его извлечь. После удаления нужно положить клеща в небольшую банку на сухую ватку и отнести в лабораторию для исследования. Специалисты проверят, заражен ли клещ инфекциями и нужно ли что-то предпринять для лечения ребенка.

Врач добавила, что единственный надежный способ предотвратить заражение от клещей — это вакцинация. Однако она поможет только от клещевого энцефалита. Помимо него клещи переносят боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, анаплазмоз и некоторые другие инфекции.

По мнению Чахнашвили, вакцинацию целесообразно начинать в феврале-марте, задолго до того, как начнется сезон клещей.

«Стандартно первая доза делается в феврале, вторая в марте, первая ревакцинация проводится через год, а дальше — одна доза раз в три года перед началом сезона», — подчеркнула педиатр.

Как добавила Чахнашвили, есть другая схема вакцинации, которая предполагает прививку в конце осени. После введения двух компонентов препарата у ребенка накопится достаточное количество антител, поэтому его организм будет невосприимчив к инфекции, когда начнется сезон активности клещей.

«За 2021 год в России было зарегистрировано чуть меньше 1 000 случаев вирусного клещевого энцефалита. Из них 14 были смертельными случаями, все погибшие не были привиты», — отметила педиатр.

Несмотря на то, что на детей пришлось не более 20% случаев заражения, не следует пренебрегать вакцинацией, считает врач. Прививка от клещевого энцефалита разрешена для детей с года. Как быть, если у ребенка не снижается температура Повышенная температура тела ребенка вызывает у родителей тревогу. Если же стандартная порция... 06 апреля 08:12

По данным Союза педиатров России, для детей доступны такие вакцины как «ЭнцеВир» и «ФСМЕ-ИММУН Джуниор». Чахнашвили отметила, что также можно применять препараты «Энцепур» и «Клещ-Э-Вак».

Как объяснила заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Антонина Плоскирева в разговоре с «Газетой.Ru», помимо основной схемы вакцинации можно пройти ускоренный курс.

Это поможет защититься от инфекции, если ребенку не успели сделать прививку задолго до начала сезона активности клещей.

«Экстренная схема вакцинации зависит от вакцинного препарата. Ряд препаратов позволяет сокращать интервал между 1 и 2 введением вакцины до 14 дней, другие препараты диктуют необходимость введения дополнительной дозы», — подчеркнула Плоскирева.

Как объяснила специалист, есть экстренная схема вакцинации, при которой потребуется сократить интервал между введением первого и второго компонента до семи дней, однако понадобится сделать третью прививку, но уже через 21 день.

Эксперт добавила, что при всех схемах вакцинации требуется еще одна доза препарата через 12 месяцев после введения первого компонента.

«Ревакцинация проводится так же, как и при использовании основной схемы — каждые три года. Сероконверсия (выработка антител — «Газета.Ru») также наступает не ранее чем через 14 дней после второго введения вакцины», — добавила специалист.

По словам Плоскиревой, эффективность современных вакцин против клещевого энцефалита достигает 95%. По ее словам, прививка является одним из самых эффективных методов профилактики. Однако специалист предупредила, что инфицирование может произойти при втирании вируса в кожу, если взрослый случайно раздавит клеща при попытке его достать, поэтому следует надевать перчатки перед тем, как самостоятельно извлечь клеща из-под кожи ребенка или домашнего питомца.

В Московской области наиболее опасны для заражения клещевым энцефалитом — Дмитровский и Талдомский районы. Из наиболее близких регионов к столице выделяют Костромскую область, как наиболее эндемичную зону членистоногих. Согласно данным (https://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/san-epid/40-2009-08-20-06-08-14/10628-o-perechne-endemichnykh-territorij-po-kleshchevomu-virusnomu-entsefalitu-v-2021-godu-17-03-2022) Роспотребнадзора, в России наиболее высокая опасность заражения клещевым энцефалитом за 2021 год была в Калининградской, Новгородской, Вологодской, Кировской областях и Пермском крае.