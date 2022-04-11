«Идет ценовая борьба за клиентов». Как выбрать медцентр для проверки здоровья

Чтобы поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, врачи часто направляют пациентов на дополнительные анализы и исследования. По разным причинам не всегда получается сделать все это в государственных учреждениях. Мурат Шогенов, к.м.н., хирург-онколог, эксперт проекта «Культура здоровья» рассказал «Газете.Ru», на что стоит обратить внимание при выборе платного медцентра для исследований и анализов.

Расположение

— В режиме вечной спешки и нехватки времени такой фактор как местоположение медцентра имеет большое значение. Крупные города сегодня не испытывают дефицита в диагностических центрах. И находятся они чаще всего в удобных и доступных локациях – у метро или вблизи остановок общественного транспорта, в торговых центрах, на территории жилых комплексов и так далее.

Обратите внимание на медицинские центры, расположенные по пути на работу, учебу, домой, в спортзал, детский сад или школу, куда вы отводите детей. Доступность медцентра позволит вам не менять привычный маршрут и экономить время на дорогу.

График работы

— Графики работы большинства частных медицинских центров выстроены так, что у пациента есть возможность выбрать практически любое время для визита. Например, если вы работаете по стандартному графику в будние дни, обратите внимание, ведет ли клиника прием ранним утром, вечером, в выходные/праздничные дни или даже круглосуточно.

Кстати, в ночное время многие круглосуточные медцентры предлагают хорошую скидку на ряд дорогостоящих исследований (например, КТ, МРТ и пр.).

Разнообразие услуг

— Решающим фактором при выборе медучреждения часто становится возможность получить все необходимые услуги в одном месте: сдать анализы, пройти исследования, получить консультацию по результатам. Для этого медцентр должен обладать большим набором оборудования и штатом специалистов по разным направлениям.

Поинтересуйтесь, в каком формате можно получить результаты – при личном присутствии, по электронной почте, в личном кабинете на сайте или в приложении.

Некоторые медцентры предоставляют услугу выезда медсестры для взятия анализов на дом. Это очень удобно для тех, кто в связи с плохим самочувствием не может прийти сам, для пожилых людей, родителей с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями передвижения и так далее.

Не стоит упускать из внимания и такие детали как доступность информации об имеющихся у учреждения сертификатах и лицензиях, информации о квалификации и опыте сотрудников, удобство записи на прием, функционал сайта или приложения.

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Скорость выполнения анализов и исследований

— Современное оборудование и достаточно жесткая конкуренция на рынке, безусловно, влияют на скорость получения результатов. Результаты несложных анализов крови и исследований обычно бывают готовы в тот же или на следующий день, для более трудоемких сроки варьируются от суток и более.

Если вам важна скорость, поинтересуйтесь о возможности провести экспресс-анализ. Но важно учесть, что некоторые исследования состоят из нескольких этапов получения результатов, ускорить которые невозможно даже при максимальной автоматизации процессов.

Кроме того, некоторые анализы могут быть актуальны лишь в определенные сроки – например, в течение месяца, недели или даже нескольких дней.

Скорректируйте сроки сдачи в зависимости от того, когда вы собираетесь попасть с результатами анализов к лечащему врачу.

Стоимость

— Это один из самых важных факторов, которые влияют на выбор медучреждения. На рынке сейчас присутствует множество игроков – от крупных сетевых до небольших единичных медицинских центров и лабораторий. Иногда можно встретить 3-4 похожих учреждения в одном здании. И борьба за клиентов идет, в том числе, и ценовая – скидки и акции, программы для постоянных клиентов и пр.

Однако цена все же не должна выглядеть слишком низкой на фоне конкурентов. Разница в стоимости в пределах 10–20% допустима.

Но прайс в несколько раз ниже среднего должны насторожить – возможно, медцентр экономит на качестве специалистов, оборудования, реагентах для проведения исследований.

Обязательно уточняйте информацию о существующих скидках и акциях, например, на комплексные исследования или большое количество анализов. Также часто специальная цена действует в определенные дни недели, время суток, в течение нескольких дней до и после дня рождения.

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Отзывы

— Изучайте отзывы, оставленные об учреждении за последние пять-шесть месяцев по всем вышеперечисленным пунктам, это даст наиболее актуальную картину.

Негативных отзывов в медицинской сфере не избежать – различные форс-мажоры так или иначе случаются в любых клиниках, а пациенты могут быть излишне эмоциональны в вопросах, не касающихся непосредственно медицинских услуг.

Например, медсестра показалась не очень приветливой, или пришлось долго ждать соединения с оператором.

Советуем обращать внимание на суть и контекст отзывов, а не только на их эмоциональный окрас, а также на стиль. Слишком гладко, в одной манере написанные отзывы, неважно, положительные или отрицательные, могут быть заказными.