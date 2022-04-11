10 самых любимых игрушек вундеркиндов

Юные искусствоведы, дрессировщики, вокалисты, танцоры, математики, трюкачи, рекордсмены и знатоки… На телеканале «Пятница!» продолжается проект «Вундеркинды» — каждый вторник одаренные и увлеченные дети в возрасте от 3 до 16 лет могут заработать деньги своим талантом, на развитие которого тратят много сил и времени. А какие игрушки любят вундеркинды? Об этом «Газете.Ru» рассказали сами дети — участники проекта — и их родители.

Арсений Вяткин из Москвы (6 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Вяткиных

Способности и интересы. Арсений Вяткин — знаток океанской фауны. Он обожает океанариумы и не понимает, почему там нет секций по уходу за рыбками.

Такое увлечение у мальчика появилось в 3 года, и началось оно с коллекционирования игрушек с морскими обитателями. Потом Арсений побывал в Москвариуме, где его сильно впечатлили касатки — с тех пор ребенок каждый день говорит только о них и с удовольствием читает энциклопедии, посвященные морским животным.

Сейчас Арсений изучает всех морских млекопитающих и рыб по книгам, а еще обожает смотреть научные передачи «Би-би-си».

Любимая игрушка. Их несколько, и все они в виде морских обитателей — касаток, китов и дельфинов. «Мне нравятся такие игрушки, так как я мечтаю научиться погружаться с аквалангом и поплавать вместе с касатками», — поделился своими планами на будущее Арсений.

Серафим Дмитриев-Старчиков из Москвы (5 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Дмитриев-Старчиков

Способности и интересы. У Серафима Дмитриева-Старчикова необычное увлечение — мальчик дрессирует ежиков! Талант общения с животными у ребенка открылся в три года, когда он познакомился с цыплятами, уточками, ежами и сразу заинтересовался дрессурой.

Взрослые вспоминают: «С первого раза было чувство, что он всю жизнь дрессирует ежиков — абсолютно естественно, смело, но бережно».

Сейчас у Серафима 10 ежиков, они умеют бегать в тоннеле, проходить препятствия, кататься на качелях, ходить по шару, идти в заданном направлении, переходить лесенки, горки.

Сейчас вундеркинд дрессирует еще и рыбку-петушка (рыбка плывет за его пальчиком и прыгает из воды) и планирует поставить номер с зайчиком и кроликом.

Как отмечают родители Серафима, их сын еще и отличный воспитатель: он умеет успокоить младшего брата Мишу (4 месяца) и помогает с сестрой Машей (3 года).

Любимая игрушка. Любимая игрушка Серафима — трактор. Как отмечает сам вундеркинд, трактор покорил его своей функциональностью: «Потому что он может перевозить грузы, доставлять посылки, убирать снег и песок».

Ева Фатеева из Курска (5 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Фатеевых

Способности и интересы. У Евы Фатеевой удивительная память на песни — она угадывает их быстрее музыкального приложения!

У девочки идеальный слух, она с трех лет занимается вокалом и знает очень много песен, потому что дома бесконечно играет музыка.

Также Ева ходит в модельную школу.

Любимая игрушка. Любимая игрушка Евы — огромный медведь, которого ей подарили на международном конкурсе «Голос твой» как самому маленькому конкурсанту.

Ева видит в этой игрушке много достоинств: «Мне нравится этот медведь, потому что он мягкий, пушистый и на нем можно спать. И играть с ним, как с настоящим».

Артем Дюжаков из Воронежа (6 лет)

close 100% Игрушки вундеркиндов - НЕ БРАТЬ ДЛЯ НОВОСТЕЙ И ДРУГИХ ТЕКСТОВ

Способности и интересы. Артем Дюжаков делает трюки на мотоцикле. Причем с трех лет!

Акробатические трюки ребенок умел делать на беговеле и велосипеде. А после покупки детского мотоцикла уже на второй день спросил: «А можно сделать ласточку на мотоцикле?»

Любимая игрушка. О существовании персонажа Соник (синий антропоморфный еж) Артем узнал после выхода фильма «Соник» в 2020 году. И поскольку мальчик еще занимается ездой на беговеле и велосипеде (и даже имеет огромную коллекцию медалей и кубков!), его друзья стали называть его Соником. Когда у Артема появилась мягкая игрушка в виде этого героя, она тут же стала самой любимой: «Этот персонаж мне нравится сам по себе, он самый быстрый герой в мире!»

Аглая Пехташева из Екатеринбурга (7 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Пехташевых

Способности и интересы. Аглая Пехташева — юный искусствовед. Первой книгой, которая ее по-настоящему заинтересовала, стала книга о творчестве Леонардо да Винчи. Девочке было всего 3 года, когда она нашла ее на самой нижней книжной полке.

Родители отмечают, что дочь быстро и точно запоминает любую информацию: «Аглая как-то между делом сообщила, что Леонардо да Винчи родился в 1452 году».

Потом девочка увидела на канале «Культура» фильм про Микеланджело «Божественный Микеланджело» и была особенно впечатлена потолком Сикстинской капеллы.

«Мы стали покупать книги о творчестве великих художников, скульпторов, а Аглаша читала и запоминала. Так она к семи годам знала около 357 полотен, а также когда, кем и в какой технике они написаны», — поделились успехами дочери родители.

Еще Аглая играет в шахматы, рисует, изучает архитектуру и историю Древней Руси и современной России, а также быстро решает логические задачи.

Любимая игрушка. Любимая игрушка Аглаи — мишка-ангел, которая выполнена по ее собственным эскизам. Девочка признается, что игрушка родилась благодаря семейному творчеству: «Я ее сама придумала и нарисовала, а уже потом мы вместе с родителями сделали ее своими руками».

Елизавета Никитина из Казани (8 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Никитиных

Способности и интересы. Елизавета Никитина танцует в стиле шаффл, как настоящий хип-хопер!

Еще год назад девочка серьезно занималась гимнастикой, а танцы у нее были на втором плане. Но, как отмечают родители, все поменялось после одной летней прогулки: «В июле 2021 года мы гуляли по набережной и увидели, как на площадке занимаются дети. Они интересно прыгали, и Лизе стало интересно. Мы подошли. Оказалось, что тренер Макс Каракулин проводил тренировки по шаффл. Лиза тоже стала ходить на его занятия и с головой ушла в танцы».

Любимая игрушка. Елизавета очень любит уточек, особенно белых. Когда девочке подарили игрушку в виду симпатичной уточки, она сделала ее своим талисманом.

«Эту игрушку я ношу везде с собой, беру ее на тренировки. Это как талисман удачи. Она была со мной и на шоу «Вундеркинды», — рассказала Елизавета и отметила, что любит переодевать ее в разные наряды.

Леонард Золотухин из поселка Володарского Московской области (4 года)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Золотухиных

Способности и интересы. Леонард Золотухин очень любит буквы и цифры — у него целые коробки с ними! В свои 4 года Лео знает всю таблицу умножения в том числе на английском языке.

Любимая игрушка. В обычные игрушки Леонард играет совсем редко (если только его сильно чем-то не увлечь). Как говорит Лео, у него есть свои собственные интересы: «Мои любимые игрушки — планшет и конструкторы, из которых можно составлять цифры и буквы».

Ярослав Барский из Сочи (7 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Барских

Способности и интересы. Ярослав Барский разгадывает кроссворды на скорость примерно с 5 лет.

Если кроссворд (15 вопросов) посвящен интересным фактам о странах и мировым достопримечательностям, мальчик справляется с ним всего за две минуты. И речь идет о сложных кроссвордах для взрослых!

Любимая игрушка. Из всех игрушек Ярослав выделяет плюшевого Стича. Свои симпатии вундеркинд объясняет так: «Стич — это герой моего любимого мультфильма «Лило и Стич»

Анна Кубаева из Ярославля (8 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Кубаевых

Способности и интересы. Анна Кубаева — юный флорист. Любовь к цветам у нее появилась с самого детства.

«Когда Анюта была совсем маленькая (2-3 года), летом она часто приносила домой букетик цветов и ставила его на обеденный стол, чтобы порадовать всю семью», — вспоминают родители одаренного ребенка.

А в 6 лет девочка уже начала читать книги, посвященные цветам и их сочетаниям.

Однажды Анюта с помощью папы сделала возле дома свою собственную клумбу: сама посадила разные сорта цветов, поливала их, пропалывала, удобряла и разговаривала с ними.

Сейчас девочка занимается флористикой с преподавателем и на данный момент владеет всеми основными техниками сборки букетов, делает красивые композиции, умеет работать с букетами из сухоцветов и даже создают флорариумы!

Любимая игрушка. Мягкий розовый единорог у Анны появился в день ее рождения — эту игрушку ей подарил один из друзей, и она сразу стала любимой у именинницы. Свои симпатии девочка объясняет так: «Единорог слушает мои тайны, а когда мне грустно, он дарит мне теплую, светлую энергию добра! А еще с волшебным единорогом легко засыпать».

Лилия Малахова из Тулы (7 лет)

close 100% Фото с проекта «Вундеркинды», личный архив семьи Малаховых

Способности и интересы. Лилия Малахова — филобутонист. У нее необычное увлечение — она коллекционирует пуговицы.

Год назад девочка увлеклась изготовлением поделок и картин из пуговиц. И во время работы над одной из них Лилия заинтересовалась: как появились пуговицы и чем они отличаются?

Вместе с родителями она нашла в библиотеке книгу «Парад пуговиц», в которой в легкой форме рассказывается об истории возникновения пуговиц и о том, какие отличительные знаки на них бывают. Узнав, что на пуговицах были изображения, Лилия решительно захотела их коллекционировать.

Родители поддержали увлечение дочери:

«Находили интересные пуговицы на интернет-аукционах, в объявлениях. А еще приобрели книгу, в которой собраны все русские форменные пуговицы 1797-1917 годов. Как раз такие Лилия и коллекционирует».

Сейчас в ее коллекции пока 20 пуговиц времен Российской империи. Ее любимая пуговица — чиновника Академии Художеств. Там изображено единение живописи (изображение палитры), архитектуры (колонна) и скульптуры (голова Аполлона). На оборотной стороне некоторых пуговиц есть клеймо завода (например, «Братьев Бух», купца Волченинова).

Любимая игрушка. У Лилии есть любимая игрушка — собачка Тома, с которой она не расстается уже много лет. «Сколько себя помню, собачка Тома всегда со мной», — отмечает девочка и добавляет, что у этой игрушки есть своя история: «Мне подарил ее мой папа, когда мне исполнился всего один месяц».