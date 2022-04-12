«А если подумать?» Что знают подростки о Гагарине и планетах

Накануне 12 апреля — Дня космонавтики — корреспондент «Газеты.Ru» попросила детей в возрасте от 14 до 18 лет ответить на короткие вопросы о Юрии Гагарине, планетах и СССР. Никто из них заранее не готовился, поэтому некоторые факты вызывали у ребят искреннее недоумение.

61 год назад первый человек в мире полетел в космос. Юрий Гагарин стал героем Советского Союза. Почти все участники стрит-тока «Газеты.Ru» правильно посчитали количество лет, которое прошло с первого полета в космос, а примерно половина из них угадали отчество Юрия Гагарина.

Никто из опрошенных нами подростков не знал ответов на вопросы о том, кто был запасным космонавтом Гагарина и кто вторым полетел в космос.

Интересные предположения возникали у детей в процессе обсуждения самой маленькой планеты в Солнечной системе и того, почему Гагарин приземлился не там, где планировалось.

Почти не вызвали сомнений вопросы, которые касались возраста Земли и причины исключения Плутона из списка планет.

Каждый участник был уверен в причине, почему Гагарин решил написать прощальное письмо жене и детям перед полетом. Все школьники считали, что космонавт боялся умереть и не вернуться домой. Однако в своем письме сам космонавт признавался, что ему хотелось разделить радость первого полета в космос с семьей, которая не присутствовала на космодроме.

«Газета.Ru» публикует видео с ответами школьников на вопросы о событиях вокруг исторического запуска первого человека в космос.