Как научить ребенка ползать: эффективные методики от врачей

В первый год жизни у ребенка формируются важнейшие навыки, от которых зависит его дальнейшее развитие. Один из них – это ползание, которое отвечает за координацию, состояние нервной системы и готовность перейти к вертикальному положению. Педиатр, детский невролог и специалист по раннему двигательному развитию детей рассказали «Газете.Ru», как научить ребенка ползать.

В каком возрасте ребенок начинает ползать

Многих родителей интересует: когда ребенок начинает ползать? Самые первые попытки дети предпринимают в возрасте от 3 до 5 месяцев, а к 8 месяцам уже активно ползают на четвереньках.

В разговоре с «Газетой.Ru» Ксения Батрак, педиатр СМ-клиники в Санкт-Петербурге, рассказала о том, как некоторые особенности ребенка могут «затормозить» развитие навыка ползания:

«Если малыш весит на 2–3 килограмма больше нормы, ползать он начнет позже своих худощавых сверстников. Да и все новые движения будут даваться ему сложнее. Также без хорошо развитых костей скелета, мышц рук, ног, спины и шеи научиться ползать не получится. Затормозить формирование навыка могут даже незначительные нарушения мышечного тонуса, поэтому малыши, родившиеся раньше срока, обычно «стартуют» чуть позже. При ползании ребенок также задействует и нервную систему. Она контролирует работу вестибулярного аппарата и регулирует координацию движений. Поэтому чем лучше у малыша развита психомоторика, тем проще ему даются новые двигательные навыки».

Также определенную роль играет и пол ребенка. По статистике, девочки учатся ползанию чуть раньше мальчиков. Однако доктор Батрак считает, что это нельзя назвать закономерностью и подчеркивает, что здесь все индивидуально:

«Следует понимать, что каждый ребенок уникален и осваивает новые навыки в своем темпе. Поэтому «стандарт» здесь – понятие довольно условное».

Как понять, что ребенок готов ползать

Существует несколько способов ползания, каждый из которых соответствует определенному возрасту ребенка. Так, в 3-5 месяцев дети пробуют передвигаться в положении лежа на животе.

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Педиатр СМ-клиники в Санкт-Петербурге Ксения Батрак описала, как родители могут определить, что вскоре малыш поползет:

«О готовности к ползанию можно говорить, когда ребенок в совершенстве овладеет навыком переворота со спины на животик. После этого он постепенно начинает приподнимать верхнюю часть туловища и вставать в стойку на руках. Одновременно ребенок может активно двигать ножками, как бы пытаясь дотянуться до мамы или яркой игрушки. Синхронизировать движения рук и ног с ходу получается не у всех, поэтому какое-то время младенец непроизвольно может двигаться назад, а не вперед».

Ползание по-пластунски

В возрасте 5-6 месяцев дети переходят к следующему способу передвижения – ползанию по-пластунски, и это важный этап физического развития. Когда ребенок начинает ползать таким образом, его движения уже более скоординированы: он по очереди сгибает ножки и двигается вперед.

Детский невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Ольга Данилова уточняет, почему этот период действительно важен:

«Ползая на животе, ребенок тренирует мышцы спины – потом это поможет ему встать на четвереньки. Можно делать малышу общеукрепляющий массаж – с акцентом на мышцах спины, рук и ног».

Ползание на четвереньках

К 7-8 месяцам жизни дети способны встать на четвереньки. Как понять, что совсем скоро малыш поползет с опорой на колени и вытянутые руки?

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Педиатр Ксения Батрак рекомендует родителям обратить внимание на следующие сигналы:

«По мере развития мускулатуры малыш начинает использовать все больше движений. Например, качание на четвереньках – это знак окрепших мышц спины. А перенос веса на одну руку (например, когда другая тянется к яркой игрушке) говорит о развитии боковых мышц туловища. Значит, вскоре ребенок научится и сидеть, и полноценно ползать. Стоит также обратить внимание на подвижность ножек. Чтобы ребенок пополз на четвереньках, они должны хорошо сгибаться».

Также доктор Батрак отметила, что умение сидеть – это новый виток в развитии малыша, причем не только для физического развития, но и для психоэмоционального. Младенец стремится сесть не только потому, что это заложено природой, но и потому, что хочет взаимодействовать с окружающим миром. В таком положении ему гораздо удобнее играть и изучать предметы вокруг. С точки зрения физиологии умение сидеть – это сигнал достаточной развитости мышц спины, рук и ног. Это значит, что ребенок уже готов к активному ползанию на четвереньках и вскоре будет способен оказаться в вертикальном положении, однако пока еще с опорой.

Как правильно научить ребенка вставать на четвереньки

Торопить ребенка вставать на четвереньки не стоит, тем более в ущерб важному этапу ползания по-пластунски. В противном случае ребенок не будет в полной мере подготовлен физически для дальнейшего развития.

Однако если этап ползания по-пластунски длится более месяца, родителям желательно помочь малышу встать на четвереньки.

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О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказал Игорь Новокриницкий, специалист по раннему двигательному развитию детей, сертифицированный массажист с 30-летним опытом, блогер-миллионник, автор курса раннего двигательного развития «Малышовый фитнес»: «В процессе ползания по-пластунски ежедневно создавайте ребенку на полу препятствия – разбросайте диванные подушки, валики из одеял, пусть он перелезает через них и заодно тренирует сгибать ноги в коленях».

А способность хорошо сгибать ноги в коленях необходима для такого навыка как ползание на четвереньках.

Родителям важно обратить внимание на поверхность, по которой малыш ползет. Игорь Новокриницкий не советует мамам и папам тренировать одетого в ползунки ребенка на ламинате – так не будет хорошего сцепления между коленями и полом.

Родителям стоит помнить, что к возрасту шести месяцев физически развитый ребенок проводит на полу в общей сложности 3 часа в день. Уже сам факт нахождения на полу — это 50% успеха для будущих четверенек.

Как помочь ребенку правильно освоить навык ползания на четвереньках? Эксперт по раннему двигательному развитию детей советует по возможности оголять ребенку животик:



«Если на полу лежит ковровое покрытие, то его ворс начнет неприятно тереться о кожу, поэтому малыш захочет минимизировать контакт с ним и попробует встать на колени и прямые руки. На ковровом покрытии колени могут быть и в штанишках».

Тот же эффект будет с ламинатом – голый живот не скользит, а значит, для передвижения малышу придется вставать на четвереньки.

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В развитии этого навыка помогут интересные предметы и яркие игрушки. Игорь Новокриницкий советует предложить ребенку цель, к которой он будет ползти – что-то очень манящее, часто это пульт от телевизора.

Также эксперт предлагает упражнение, которое поможет детям тренировать свои двигательные навыки и научит их правильно вставать на четвереньки: «Наполните водой полуторалитровую пластиковую бутылку, подложите ее поперек под грудь и живот ребенка (примерно посередине). Когда он будет опираться на колени и ладони – покачивайте его туда-сюда, чтобы ребенок почувствовал нагрузку веса на свои конечности. Так же можно класть младенца поперек своей вытянутой ноги».

Что нужно делать, чтобы ребенок начал ползать

Как научить ребенка ползать, если он «опаздывает» с этим навыком?

К 4 месяцам дети уже умеют захватывать предметы, и этот навык пригодится в формировании следующего – ползания. Чтобы этот навык развивался, положите ребенка лицом вниз на кроватке или на манеже (при этом поверхность должна быть обязательно твердой) и расположите рядом яркие игрушки. Заинтересовавшись предметами, младенец будет предпринимать попытки дотянуться до них рукой – это ускорит физическое развитие.

Детский невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Ольга Данилова поделилась с «Газетой.Ru» специальными упражнениями, которые должны помочь малышу начать ползать. Например, есть упражнение, которое выполняется в положении лежа на спине. Необходимо по очереди перемещать ножки младенца в противоположные стороны, как бы призывая его перевернуться на живот. Или по очереди сгибать и разгибать ноги в коленях.

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Также невролог Данилова описала эффективное упражнение, как помочь ребенку потренировать руки:

«Можно положить ребенку под живот небольшой мягкий валик, а затем взять малыша за ножки и как бы «прокатить» по валику. Это упражнение нужно выполнять на полу, чтобы под руками у младенца была твердая опора. Когда валик будет успешно освоен, можно приступать к «хождению на руках». Удостоверившись, что малыш устойчиво стоит на ручках, аккуратно возьмите его за ноги и слегка приподнимите. Здесь основная задача – научить ребенка перебирать руками как вперед, так и назад. Такие упражнения можно выполнять ежедневно по 15 – 20 минут».

А чтобы помочь малышу отработать последовательность движений, его можно подтягивать за вытянутые руки (правую руку – к левой ноге, а левую – к правой). Это упражнение также направлено на еще один важный этап – развитие навыка сидения.

Что делать, если ребенок не начал ползать

Ползание – это важный этап физического развития ребенка, и если родители внимательны, а младенец находится под регулярным наблюдением педиатра, все серьезные проблемы будут замечены вовремя.

О том, как понять, что нужно срочно обращаться к врачам, объясняет педиатр Ксения Батрак:

«Если к 3-4 месяцам младенец не научился опираться на ручки, лежа на животе, или долго не может находиться в таком положении – это повод обратиться за консультацией к врачу-неврологу. Не менее тревожным сигналом является и полный отказ от переворачивания, когда ребенок предпочитает все время лежать на спине».