С водой и без горчицы: как отучить ребенка от грудного вскармливания

По данным Росстата, количество матерей в России, которые предпочитают кормить детей грудью, а не смесями, растет. Но рано или поздно кормящие мамы сталкиваются с необходимостью отлучить ребенка от грудного вскармливания. Педиатр, заведующая педиатрическим отделением стационара в «СМ-Клиника» в Марьиной Роще Васина Александра Александровна рассказала «Газете.Ru», как это сделать максимально комфортно для мамы и ребенка.

В каком возрасте отучать ребенка от грудного вскармливания

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), грудное молоко – идеальная пища для младенцев, которая благоприятно влияет на здоровье и развитие ребенка. Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют практиковать исключительно грудное вскармливание в первые полгода жизни ребенка, в том случае, если у него нет противопоказаний к употреблению грудного молока, например, индивидуальной непереносимости.

Затем вводить прикорм, продолжая кормление грудью до достижения ребенком возраста двух лет и больше. Возраст 1-1,5 года считается оптимальным для отмены грудного вскармливания, когда грудное молоко уже не является основным источником нутриентов (питательных веществ — «Газета.Ru»). В этом возрасте ребенок полностью переводится на общий стол, и грудное вскармливание остается для него больше психологической поддержкой.

Но в жизни случаются разные ситуации: мама может выйти на работу или заболеть, в этом случае вопрос о том, стоит ли отлучить ребенка от грудного вскармливания, временно прервать кормление или кормить малыша сцеженным молоком, принимается вместе с педиатром.

Есть ситуации, в которых рекомендуется отложить отлучение ребенка от груди:

• Болезнь или плохое самочувствие малыша

• Прорезывание зубов

• Плановая прививка

• Переезд, длительная поездка или другая стрессовая ситуация

Имеет значение и психологическое состояние кормящей мамы. Если женщина морально не готова или чувствует себя виноватой в том, что вынуждена переводить ребенка на смеси, она может подсознательно искать повод, чтобы вернуться к грудному вскармливанию.

Как быстро отучить ребенка от грудного вскармливания

Если речь не идет о форс-мажоре, спешка ни к чему. Для мамы и ребенка будет гораздо спокойнее, если все пройдет постепенно и плавно, резкое прекращение грудного вскармливания может стать стрессом.

«Именно поэтому не стоит практиковать «бабушкин метод», когда кормящая мама просто уезжает куда-то на несколько дней и оставляет младенца родственникам. В этом случае к переживаниям от отмены грудного вскармливания прибавится стресс от разлуки с мамой», – объяснила Александра Васина.

Таким же стрессовым способом считается смазывание груди горчицей или зеленкой, чтоб ребенок понял, что молоко теперь невкусное, или испугался и не стал тянуться к груди.

В идеале отлучение ребенка от груди должно проходить поэтапно.

1. Первый этап – сокращение так называемых утешительных прикладываний, когда малышу дают грудь не потому, что он голоден, а чтобы успокоить. Попробуйте заменить этот ритуал на другой: гладить по голове, похлопывать по спинке, говорить какие-то успокаивающие слова или отвлекать играми, книжками.

2. Второй этап – завершение кормлений грудью перед дневным, а затем и перед ночным сном. В зависимости от возраста ребенка предложите ему молочную смесь (для детей до года) или обычную еду, или любой другой напиток.

3. Третий этап – отмена кормления во время ночных пробуждений. Если ребенок проснется, разговаривайте с ним, пойте песенки, укачивайте, но не давайте грудь.

Важно настроиться на успех и не торопиться: процесс может занять до четырех месяцев. В случае каких-то сложностей можно проконсультироваться с педиатром или консультантом по грудному вскармливанию.

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Как правильно прекратить выработку грудного молока

Если процесс отлучения ребенка от груди проходит постепенно, то количество молока так же постепенно будет уменьшаться. В случае, если в груди появилась тяжесть и боль, можно сцедить небольшое количество молока – до облегчения состояния, но не до полного опустошения груди.

«Не перетягивайте грудь пеленкой или бинтами: вопреки мифам, такой способ опасен для кормящей мамы и может привести к травмам груди и осложнениям, маститу и лактостазу из-за застоя молока в протоках. При этом выработка молока не снизится»,– предупредила врач.

Не стоит также отказываться от жидкости: у кормящей мамы от обезвоживания может ухудшиться самочувствие и нарушиться пищеварение.

В некоторых случаях врач выписывает гормональные препараты для подавления лактации, но принимать их стоит только в случаях, если продолжение грудного вскармливания опасно для здоровья матери. Для остальных предпочтительнее естественное прекращение.

Что делать с грудью при окончании грудного вскармливания

После отлучения ребенка от груди ее размер и форма часто меняются. Для восстановления потребуется время. Повысить упругость кожи помогут легкие массажи, упражнения для укрепления грудных мышц и специальные средства для ухода с витаминами и маслами. Конечно, радикально на ситуацию они не повлияют, но придадут коже груди тонус и ухоженный вид.