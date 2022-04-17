«Оказалось, что сын научился открывать замок в нашу супружескую спальню монеткой»

Олег, 36 лет, про монетку
Всегда осуждал родителей за истории вроде «ребенок неожиданно зашел в спальню». Взрослые люди же, в самом деле, неужели нельзя поставить замок? И вот однажды мы с женой в выходные с утра проснулись в приподнятом настроении.
Перепроверил дверь раз пять – закрыта!
И в самый разгар любовных игр я слышу, как открывается дверь, и вижу в дверях заспанного довольного сына, который радостно сообщает мне: «Волшебная монетка работает!»
Я совсем забыл, что однажды он заперся изнутри, очень испугался, и я открыл замок снаружи монеткой. А потом, чтобы успокоить, сочинил про нее какую-то историю, мол, она все двери открывает. Действительно, все.
Я люблю ролевые игры и костюмы для них. До рождения Машки у меня была целая коллекция: стюардесса, медсестра, горничная, студентка. Просто полный комплект. После беременности я сильно поправилась и убрала эти сокровища в какую-то коробку, чтоб глаза не мозолили, и забыла про них.
Однажды в гости к нам пришла свекровь и подарила Маше-первокласснице набор доктора, чемоданчик, фонендоскоп, какие-то коробочки, и пожаловалась, что нигде не нашла халата с шапочкой.
Счастливая Машка куда-то убежала и приволокла мою коробку со словами, что у мамы как раз есть врачебный костюм. Оказывается, она давно обнаружила мои запасы, но не говорила, чтобы не отругали , что лазает по чужим вещам. А тут не выдержала. Надо было видеть лицо свекрови.
Мы с мужем и четырехлетней дочкой живем в крошечной однушке, принадлежащей моей маме, и ждем, когда достроится дом, где мы купили квартиру. Пока Соня была маленькая, проблем не возникало: дочка крепко спит, а если бы и проснулась не вовремя, то вряд ли что-то поняла бы.
В итоге единственным рабочим вариантом стала ванная, а чтобы дочка ни о чем не догадывалась, совмещали это со стиркой, старая машина гудела довольно громко и заглушала звуки.
Пару раз Соня просыпалась и шла в туалет, приходилось открывать двери и объяснять, что папа помогает маме стирать. И вот однажды у детей в саду был праздник мам, и воспитательница спрашивала, как папы помогают мамам.
Умница Соня громко и четко сообщила, что папа помогает маме стирать белье по ночам. Думала, провалюсь сквозь землю!
Я читала про такое в разных смешных новостях, но никогда не думала, что попаду в подобную ситуацию. Муж уехал в командировку (нет, это не то, что вы подумали), а перед этим мы поругались. Он обижался, что я перестала интересоваться им как мужчиной и погрязла в бытовых проблемах. Доля правды в этом была, поэтому я решила как-то продемонстрировать свой интерес.
Потом отвлеклась на приготовление обеда и не заметила, как Ваня взял телефон. И разослал мои фото всем – свекрам, моим родителям и даже в школьный чат старшей дочери Алины. Пришлось удаляться из чата, так что теперь я ничего не знаю про сборы денег на карандаши и не хожу на собрания.
Мой сын Марк – очень любознательный и не по годам развитый парень. Правда, интеллектуально, психологически все равно ребенок ребенком. В три научился читать, а в пять уже штудировал детские энциклопедии о том, как устроен мир и люди вокруг.
Когда моя жена забеременела, и мы сказали, что у Марка родится братик или сестричка, он ужасно обрадовался и стал мучить нас вопросами про сперматозоиды и яйцеклетки. А потом простодушно пересказывал это все людям во дворе.
Марина, 38 лет, про откровенные наряды
Арина, 31 год, про постоянную стирку
Женя, 27 лет, про родительский чат
Леонид, 42 года, про яйцеклетки, сперматозоиды и стерилизацию кота
Я совсем забыл, что однажды он заперся изнутри, очень испугался, и я открыл замок снаружи монеткой. А потом, чтобы успокоить, сочинил про нее какую-то историю, мол, она все двери открывает. Действительно, все.
Я люблю ролевые игры и костюмы для них. До рождения Машки у меня была целая коллекция: стюардесса, медсестра, горничная, студентка. Просто полный комплект. После беременности я сильно поправилась и убрала эти сокровища в какую-то коробку, чтоб глаза не мозолили, и забыла про них.
Однажды в гости к нам пришла свекровь и подарила Маше-первокласснице набор доктора, чемоданчик, фонендоскоп, какие-то коробочки, и пожаловалась, что нигде не нашла халата с шапочкой.
Счастливая Машка куда-то убежала и приволокла мою коробку со словами, что у мамы как раз есть врачебный костюм. Оказывается, она давно обнаружила мои запасы, но не говорила, чтобы не отругали , что лазает по чужим вещам. А тут не выдержала. Надо было видеть лицо свекрови.
Мы с мужем и четырехлетней дочкой живем в крошечной однушке, принадлежащей моей маме, и ждем, когда достроится дом, где мы купили квартиру. Пока Соня была маленькая, проблем не возникало: дочка крепко спит, а если бы и проснулась не вовремя, то вряд ли что-то поняла бы.А когда она стала старше, начались сложности – чувствовали себя подростками, которым постоянно негде уединиться.
В итоге единственным рабочим вариантом стала ванная, а чтобы дочка ни о чем не догадывалась, совмещали это со стиркой, старая машина гудела довольно громко и заглушала звуки.
Пару раз Соня просыпалась и шла в туалет, приходилось открывать двери и объяснять, что папа помогает маме стирать. И вот однажды у детей в саду был праздник мам, и воспитательница спрашивала, как папы помогают мамам.
Умница Соня громко и четко сообщила, что папа помогает маме стирать белье по ночам. Думала, провалюсь сквозь землю!
Я читала про такое в разных смешных новостях, но никогда не думала, что попаду в подобную ситуацию. Муж уехал в командировку (нет, это не то, что вы подумали), а перед этим мы поругались. Он обижался, что я перестала интересоваться им как мужчиной и погрязла в бытовых проблемах. Доля правды в этом была, поэтому я решила как-то продемонстрировать свой интерес.Пока младший сын смотрел мультфильмы, сделала несколько весьма горячих фото в ванной и отправила мужу.
Потом отвлеклась на приготовление обеда и не заметила, как Ваня взял телефон. И разослал мои фото всем – свекрам, моим родителям и даже в школьный чат старшей дочери Алины. Пришлось удаляться из чата, так что теперь я ничего не знаю про сборы денег на карандаши и не хожу на собрания.
Мой сын Марк – очень любознательный и не по годам развитый парень. Правда, интеллектуально, психологически все равно ребенок ребенком. В три научился читать, а в пять уже штудировал детские энциклопедии о том, как устроен мир и люди вокруг.
Когда моя жена забеременела, и мы сказали, что у Марка родится братик или сестричка, он ужасно обрадовался и стал мучить нас вопросами про сперматозоиды и яйцеклетки. А потом простодушно пересказывал это все людям во дворе.Заговорит с ним чья-то бабушка, а он выдаст, что мама ждет ребеночка, потому что папины сперматозоиды попали к ней в матку во время овуляции!
Однажды мы повезли на кастрацию нашего кота Кузю. Зная дотошность сына, я не стал уточнять подробности, сказал, что к врачу. Но Марк не так прост, он расспросил обо всем медсестру. И когда она объяснила, что будет происходить, радостно предложил: «А давайте папе тоже так сделаем, нам больше дети не нужны!»