Как научить ребенка читать: методики от опытного педагога

Ребенок, который научился читать в три года — гордость родителей. Но стоит ли торопить события и учить ребенка читать, когда до школы еще несколько лет? С чего начинать обучение, чтобы ребенок не только начал читать по слогам, но делал это бегло и с удовольствием? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» помогла ответить учительница младших классов и логопед Ная Сперанская.

В каком возрасте надо начинать учить ребенка читать

Логопед Ная Сперанская считает, что оптимальный возраст, в котором можно понемногу начинать обучение чтению — 5,5 лет.

«Но все же отправной точкой для первых шагов в этом деле должен становиться не конкретный возраст, а сам ребенок. Есть дети, которые готовы к освоению навыка уже в 3-4 года, а есть те, которые «созревают» ближе к 1 классу. Как-то я работала с мальчиком, который не умел читать в 6,5 лет. Он знал буквы, отдельные слоги, но читать не умел. Как только мы стали заниматься, стало понятно, что он абсолютно готов к чтению, за два месяца он стал отлично читать по слогам», — рассказала Сперанская.

Как научить ребенка читать быстро и правильно

Первое, чему надо научить вашего малыша, — это умению соотносить букву и звук. «Ни в коем случае нельзя учить ребенка названиям букв, как в алфавите: «эм», «бэ», «вэ». Иначе обучение обречено на провал. Дошкольник попытается применить новые знания на практике. Вместо того, чтобы читать [мама] он будет читать [мэ-а-мэ-а]. Замучаетесь переучивать», — предупредила логопед.

Поэтому важно сразу давать ребенку не названия букв, а звуки, которые они обозначают. Не [бэ], а [б], не [эм], а [м]. Если согласный смягчается гласным, тогда нужно отражать это в произношении: [т'], [м'], [в'] и т.д.

Чтобы помочь ребенку лучше запомнить графические символы букв, слепите вместе с ним букву из пластилина, выложите с помощью пуговиц, нарисуйте пальцем на блюдце с мукой или манкой. Раскрашивайте буквы карандашами, рисуйте водными маркерами на бортике в ванной.

«Поначалу ребенку будет казаться, что все буквы похожи друг на друга. Эти действия помогут научиться быстрее различать их», — рассказала логопед.

Как только малыш запомнит буквы и звуки, можно переходить к запоминанию слогов.

close 100% Склярова Н.А. «Обучение чтению. Читаем по слогам»/Галина «Танцы пчел»

Как научить ребенка соединять буквы в слоги

«Соединять буквы в слоги — это все равно, что учить таблицу умножения. Надо просто запомнить эти сочетания букв», — объяснила логопед.

Ная Сперанская отметила, что большинство пособий предлагает учить детей чтению именно по слогам. При выборе надо учитывать два нюанса:

1. В книгах должно быть мало текста и много картинок.

2. Слова в них не должны быть разделены на слоги с помощью больших пробелов, дефисов, длинных вертикальных черточек.

«Все это создает визуальные трудности при чтении. Ребенку сложно воспринимать такое слово как что-то целое, трудно «собрать» его из разных кусочков. Лучше всего, если в слове не будет лишних пробелов или других разделяющих знаков, а слоги будут выделены дугами непосредственно под словом», — объяснила логопед.

По словам Сперанской, также для изучения слогов подойдут кубики с буквами — играя в них, ребенок быстрее запомнит сочетания.

Еще один способ ненавязчиво помочь ребенку освоить буквы и слоги, распечатывать их крупным шрифтом на бумаге и развешивать такие листочки по всей квартире.

«Повесьте их на холодильнике, на доске в детской, на стене в ванной комнате. Когда такие листочки развешены по всей квартире, можно много раз за день ненароком возвращаться к ним. Моете руки? Прочитайте, что написано рядом с раковиной. Ребенок ждет пока вы дадите ему обед? Попросите его назвать, какие слоги висят на холодильнике. Занимайтесь по чуть-чуть, но как можно чаще. Шаг за шагом ребенок выучит слоги, а затем и потихоньку начнет читать», — рассказала специалист.

Сперанская уверена, что так ребенок научится читать гораздо быстрее, чем после ежедневных занятий, когда родители усаживают малыша за стол со словами: «Сейчас мы будем заниматься чтением...»

«Если вам совсем сложно отказаться от таких занятий, то обратите внимание, что нервная система у дошкольников еще не созрела для долгих и монотонных уроков. Дети тратят колоссальные усилия на анализ графических символов. Обучение чтению для них все равно, что обучение очень сложному шифру. Поэтому надо соблюдать в таких занятиях четкий тайминг. В 5,5 лет дети способны удерживать внимание не больше 10 минут, в 6,5 лет — 15 минут. Именно столько должно длиться одно занятие. И таких «уроков» должно быть не больше одного в день, если вы, конечно, не хотите, чтобы ребенок потерял мотивацию к обучению еще до школы», — объяснила логопед.

Как правильно объяснить ребенку, как делить слова на слоги

Обучая ребенка делить слова на слоги, воспользуйтесь карандашом. Отмечайте слоги карандашом с помощью дуг.

close 100% Лариса Чурсина «Тренажер по чтению. 1 класс. ФГОС»/Личный архив Н. Сперанской

«Возьмем слово «динозавр». Его можно разделить на три слога: «ди», «но», «завр». Первые слоги ребенок прочитает без труда, а вот осилить третий ему будет сложно. Малыш не может охватить взглядом сразу три-четыре буквы. Поэтому я предлагаю учить читать не совсем по слогам, а по так называемым слогослияниям. Это когда мы учим читать сочетания согласных и гласных, и согласные читаем отдельно. Например, слово «динозавр» мы будем читать так: «ди» «но» «за» «в» «р» Последние две буквы читаем отдельно от «за». Если сразу учить ребенка читать по слогослияниям, он станет быстрее осваивать сложные слова и перейдет к беглому чтению», — уверена логопед.

В тексте слогослияния можно обозначить почти так же, как и слоги. Гласный+согласный с помощью дуги, а отдельный согласный с помощью точки.

Ная Сперанская дала родителям рекомендацию как можно дольше заниматься заучиванием слогов/слогослияний, а к текстам переходить лишь тогда, когда ребенок предложит сам.

«Если дошкольник не рвется читать, то не нужно давить на него. Автоматизируйте слогослияния. Не торопитесь. Обучение должно происходить постепенно, от простого к сложному. Техника чтения нарабатывается со временем», — добавила Сперанская.

Еще одно важное уточнение от логопеда: когда ребенок начнет читать слова, а затем и предложения, родителям надо уточнять значения прочитанного.

«Ребенок читает слово «мама», после этого вы задаете вопрос: «что это значит, что ты только что прочитал»», — поделилась логопед — «Это необходимо, чтобы ребенок не просто читал хорошо, но и чувствовал смысл прочитанного. К сожалению, нередко можно встретить детей, которые «шпарят» целые тексты, но объяснить, о чем они, не в состоянии».

Для домашнего обучения Ная Сперанская порекомендовала следующие пособия:

1. Книга для начала обучения чтению — комплект Безрукова О. А. Каленкова О. Н. «Уроки русской грамоты», издательство «Русская Речь»

2. Плакаты для обучения чтению и грамоте В. Г. Дмитриева, издательство «АСТ»

3. «Ну-ка, буква, отзовись!» Колесникова Е.В, рабочая тетрадь

4. Книги из серии «Читаем сами» издательства «Вакоша»