От опеки до борьбы за славу: как ссорятся в голливудских семьях

Жизнь показывает, что брат и сестра могут серьезно соперничать друг с другом (как Эрик и Джулия Робертс), дочь-начальница может уволить с работы собственного отца (так в свое время поступила Бейонсе), а сын думает написать книгу-разоблачение о своей матери (подобные мысли были у наследника Барбры Стрейзанд). В день рождения Эрика Робертса (18 апреля номинанту на «Оскар» и «Золотой глобус» исполняется 67 лет) «Газета.Ru» вспоминает самые громкие скандалы в семьях голливудских знаменитостей.

Барбра Стрейзанд и Джейсон Гулд

Десятки ролей в кино, несчетное количество альбомов, сборников, саундтреков. Как результат — две премии «Оскар», четыре «Золотых глобуса», две награды «Эмми», десяток «Грэмми». И всего лишь два официальных брака и один наследник.

Джейсону Гулду не было еще пяти лет, когда его родители развелись. Но оказывать «моральную поддержку» наследнику Барбре особо было некогда — в 1971 году она выпустила два студийных альбома, была задействована в съемках двух картин. Джейсон почти все время проводил в экспериментальной школе.

С годами ситуация мало изменилась. Да, Стрейзанд гордится сыном (Гулд — актер и сценарист), но вот похвастаться с ним теплыми отношениями не может. Звездная мать даже не пришла на свадьбу наследника (в середине 90-х он заключил брак с манекенщиком Дэвидом Найтом).

В 2012 году Джейсону предлагали написать книгу о его непростом детстве и матери-карьеристке… Но, по всей видимости, сценарист все же не стал этого делать.

В своих более поздних интервью артистка уверяла, что была бы счастлива стать бабушкой. К слову, частично свою мечту Стрейзанд осуществила — она нянчилась с внучкой второго мужа как с родной. В 2018 году семья знаменитости стала еще больше — в доме появились два щенка. В интервью Variety Барбра призналась, что клонировала умершего питомца породы котон-де-тулеар Саманту.

Дрю и Джейд Бэрримор

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В детстве Дрю Бэрримор считала свою мать Джейд настоящей подругой. Правда, актриса открыто заявила в интервью радиоведущему Говарду Стерну, что «ничего хорошего из этого не вышло». Причин так считать у Дрю немало.

Во-первых, Дрю оказалась на съемочной площадке в возрасте, когда дети еще даже не умеют ходить (мама привезла годовалую дочь на съемку рекламы корма для собак). Во-вторых, уже в 10-летнем возрасте попробовала травку, а потом к этому прибавились алкогольные напитки и запрещенные вещества потяжелее (об этом актриса рассказывала в интервью People).

В-третьих, миссис Бэрримор приняла сложное решение и все-таки отправила 13-летнюю дочь в реабилитационный центр, где проходят курс лечения алкоголики и наркозависимые.

Как сейчас говорит Дрю, она не держит зла на маму-актрису. В какой-то степени звезда «Ангелов Чарли» даже оправдывает ее.

«Я думаю, она создала монстра и просто не знала, что делать с этим монстром. Видимо, это была для нее последняя возможность, ведь я правда потеряла контроль над собой. Я прощаю ее за этот выбор», — сказала голливудская звезда американскому ведущему.

Со своими дочками Дрю выстроила совсем другие отношения. Как призналась актриса в интервью, однажды она заявила старшей дочери Олив: «Я не твоя подруга. Я никогда не буду твоей подругой. Я твоя мать».

Эрик и Джулия Робертс

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Довольно солидная разница в возрасте (11 лет) не спасла Эрика Робертса и его младшую сестру от профессионального соперничества. Когда в 1987 году 19-летняя Джулия Робертс исполнила свою первую небольшую роль в фильме «Пожарная команда», ее брат вместе с Джонни Деппом играл в картине «Жар». Но спустя уже два года юная актриса блистала в «Стальных магнолиях» (за роль Шелби Лэтчери ее номинировали на «Оскар» в категории лучшая женская роль второго плана), а в 1990 году в жизни Джулии случилась «Красотка».

Отчасти именно «Красотка» нарушила покой в этой семье. После выхода на экраны фильма Гарри Маршалла Робертса стали называть не иначе как «брат красотки». А Эрик в свою очередь записал успех сестры в список собственных достижений.

В интервью «Комсомольской правде» в 2017 году Робертс напомнил, что когда Джулия только перешла в старшие классы, у него уже было три номинации на «Золотой глобус» и одна — на премию «Оскар», и что именно он позвал юную актрису в фильм «Кроваво-красный» сыграть его сестру, которая по сценарию произносит всего два слова:

«Но благодаря мне она смогла пойти дальше: всего через несколько лет и несколько фильмов ее позвали в «Красотку», и она стала одной из самых больших звезд в мире! Круто.»

Но это не главное. В конце 90-х годов Эрик дал несколько интервью, где назвал их отчима абьюзером… Джулия была не восторге от таких откровений. А в 2014 году при весьма запутанных обстоятельствах умерла их сводная сестра.

О чем Джулия и ее брат не спорят, так это о талантах дочери Эрика. Фильмография 31-летней Эммы уже более чем внушительная, в том числе, девушка может гордиться совместной работой со своей оскароносной тетей в картине «День Святого Валентина».

Бейонсе и Мэттью Ноулз

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В истории отношений обладательницы 28 премий «Грэмми» и ее отца есть, как минимум, два момента, о которых они не любят вспоминать. В 2009 году рухнул, как тогда казалось, почти образцовый брак родителей Бейонсе. Мэттью Ноулз отрицал, что не просто по-дружески общался с актрисой Алессандрой Уайт. Но ДНК-тест все же подтвердил, что у бизнесмена есть внебрачный сын. На этот раз Тина Ноулз не простила супруга (в далеком 1995 году они уже расставались).

Ситуацию еще осложнял тот факт, что супруги вместе занимались развитием карьеры дочери (Мэттью был ее менеджером, а Тина — стилистом и парикмахером). Почти два года дочь и отец морально готовились к тому, чтобы объявить о разрыве деловых отношений. В марте 2011 года мистер Ноулз передал свои дела коллегам и, публично поблагодарив дочь за годы совместной работы, покинул офис Бейонсе. Когда, казалось бы, страсти от разрыва Тины и Мэттью поутихли, в 2013 году Бейонсе и ее сестра Соланж получили от отца приглашение на свадьбу. Но не пришли на торжество.

Спустя почти пять лет Бейонсе невольно оказалась втянута еще в одну громкую историю. Мистер Ноулз написал книгу «Расизм глазами ребенка» (про расизм в музыкальной индустрии), где высказал предположение, что его дочь и такие артистки как Мэрайя Кэри, Рианна, Ники Минаж добились успеха, потому что у них «более светлая кожа».

В том, был ли это пиар-ход по случаю выхода книги или просто Мэттью Ноулзу не нравится, что у них с дочерью разного оттенка кожа, отец знаменитости так и не признался.

Бритни и Джейми Спирс

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Мистер Спирс в течение 13 лет держал под контролем все, что так или иначе связано с жизнью его знаменитой дочки.

Все началось в 2007 году, когда 27-летняя певица была вынуждена отказаться от прав по опеке над сыновьями в пользу их отца. Причина тому — «опасное» поведение звезды, сообщало Associated Press (вождение с недействительными правами, употребление алкоголя и наркотиков). Спустя год суд лишил ее права видеться с детьми, а после госпитализации в психиатрическое отделение медицинского центра UCLA Бритни признали недееспособной и определили Джеймса Спирса и адвоката Эндрю Уоллета ее опекунами.

THR обладал данными, что в 2016 году артистка просила следствие отменить опеку отца, потому что это опекунство позволяло ему не только контролировать материальные аспекты ее жизни или ограничивать ее круг общения, но и решать за дочь, например, какую мебель выбирать в дом. Лишь осенью 2021 года у Бритни Спирс это получилось. Теперь функции опекуна исполняет юрист Джон Зейбел.

К слову, у Бритни есть претензии и к другим родственникам. О непростых отношениях с близкими людьми известная артистка планирует рассказать в собственных мемуарах. В феврале 2022 года CNN написал, что за контракт с издательством Simon & Schuster она получит $15 млн.