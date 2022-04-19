Теперь вам не место в ванной: когда отец должен перестать мыть свою дочь

Проконтролировать включение и выключение воды, потереть спину мочалкой, помочь с мытьем длинных волос, проверить качество мытья – поводов присутствовать в ванной, где моется сын или дочь, у родителей предостаточно. А с какого возраста ребенок должен справляться с гигиеническими процедурами без помощи родителей? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи Юлия Токарчук и Екатерина Клопотова.

С какого возраста ребенок должен мыться сам

Каждый ребенок индивидуален, и определенного возраста, когда он «должен» что-то уметь делать, не существует. Поэтому специалисты называют период, на который родители могут только ориентироваться.

В разговоре с «Газетой.Ru» Юлия Токарчук, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, ответила на этот вопрос так:

«Возраст самостоятельного мытья можно обозначить лишь приблизительно: с пяти-семи лет. Всегда важно помнить о том, что каждый ребенок развивается в своем собственном ритме».

При этом способность ребенка выполнять гигиенические процедуры зависит от нескольких факторов:

• развития мелкой и крупной моторики,

• способности координировать свои действия;

• знаний правил безопасности в ванной;

• понимания последствия своих действий.

Екатерина Клопотова, педагог-психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ, объясняет, к какому возрасту ребенок должен научиться владеть своим телом и движениями:

«Развитие моторики для того, чтобы ребенок не только мог удерживать в руках скользкое мыло, держать мочалку и намыливать себя, полить себя из душа, но и уверенно стоять на скользкой поверхности, сгруппироваться, если теряет равновесие, формируется к пяти-шести годам. Если этого не произошло к концу дошкольного возраста (шести-семи лет), стоит проконсультироваться со специалистом».

А вот психологическая готовность – это уже более индивидуально. Психолог Клопотова подчеркивает, что кто-то из детей готов остаться в закрытом помещении уже в три года, а у кого-то это вызывает беспокойство даже в десять лет.

В некоторых случаях детям требуется помощь родителя вне зависимости от их возраста. Например, девочки не всегда могут справиться с длинными волосами, а ребенку с ограниченными возможностями здоровья не любая задача в ванной может оказаться по силам.

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Как приучать ребенка мыться самостоятельно

Хотя многие дети способны мыться без помощи родителей уже с пяти-шести лет, не стоит надеяться, что это произойдет одномоментно. Приучать ребенка к самостоятельности важно заранее, причем делать это нужно в спокойной обстановке, без лишних эмоций и строгих требований.

Психолог Юлия Токарчук назвала возраст, когда ребенку полезно пробовать мыться самостоятельно:

«Примерно в возрасте четырех лет ребенка можно ненадолго оставлять одного в ванной комнате, чтобы он мог поиграть и поплескаться. Периодически следует заходить, чтобы удостовериться в безопасности процесса. Убедившись, что с мытьем ребенок справляется сам, можно договориться, что, выполнив все процедуры, он позовет вас сам».

Однако не все дети в возрасте четырех лет готовы провести в ванной в полном одиночестве хотя бы полминуты. Что делать, если ребенок успешно справляется с задачей физически, но чувствует себя неуютно без вашего присутствия?

Как считает психолог Екатерина Клопотова, настаивать на том, чтобы ребенок прямо сейчас привыкал находиться в ванной без взрослых, не стоит. Есть щадящие для детской психики техники:

«Повесьте штору. Вы будете находиться в ванной, а он пусть моется за шторой – это уже некоторый опыт решения задач на расстоянии от взрослого. Найдите предлог для того, чтобы выйти на пару минут и вернитесь. Позже договоритесь о том, чтобы выйти на более долгий интервал, но оставьте дверь чуть приоткрытой».

Родителям следует искать компромиссы, которые позволят им постепенно приучать детей к отсутствию взрослых поблизости. При таком подходе ребенок будет чувствовать себя комфортно. Как научить ребенка ползать: эффективные методики от врачей В первый год жизни у ребенка формируются важнейшие навыки, от которых зависит его дальнейшее... 14 апреля 15:47

В процессе обучения многие родители сталкиваются с мелкими неприятностями – ребенок проливает на пол воду, роняет мочалку, выдавливает за один раз такое количество шампуня, которого хватило бы на неделю. Некоторые взрослые не выдерживают и опять начинают во всем контролировать сына или дочь.

В таких случаях Юлия Токарчук рекомендует родителям запастись терпением:

«Логично, что ребенку потребуется на выполнение некоторых задач гораздо больше времени, чем вам. Однако процесс сепарации из-за этого затягивать точно не стоит».

Имеет ли значение пол родителя, который моет ребенка

Многих родителей интересует вопрос: до какого возраста папа может находиться с дочкой в ванной, а мама – с сыном?

«До того момента, пока это не начнет смущать сына или дочь. Формирование полоролевой идентификации – широкая возрастная задача и происходит она не в ванной, а в повседневной жизни ребенка. Как только она начнет формироваться, дети начинают проявлять смущение. С этого момента взрослому противоположного пола не стоит находиться в ванной с ребенком», – отвечает доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» Екатерина Клопотова.

Как уточняет педагог-психолог Юлия Токарчук, девочки и мальчики начинают стесняться родителей противоположного пола, как правило, после трех лет: «Приблизительно к трем-четырем годам у ребенка возникает естественное стеснение, когда становится неловко осуществлять некоторые гигиенические процедуры вместе с родителем противоположного пола. Чаще всего, дети сами начинают обозначать собственные границы. Это связано с естественной потребностью стать автономной личностью и осознанием своей половой принадлежности».

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Что будет, если продолжать мыть ребенка школьного возраста

Любой младшеклассник в возрасте семи-возьми лет, если речь не идет о детях с ограниченными возможностями здоровья, способен самостоятельно проводить гигиенические процедуры. Однако некоторые родители продолжают делать за ребенка то, с чем он может справляться сам.

Юлия Токарчук предупреждает, к чему это может привести в будущем:

«Продолжая мыть ребенка школьного возраста, родитель как бы забирает его ответственность на себя, поддерживает его инфантилизм и ограничивает его стремление к самостоятельности. Ребенок понимает, что, если родители не доверяют ему самостоятельно проводить гигиенические процедуры, значит он с ними не справится, начинает бояться ответственности. Все это вместе может привести к формированию зависимого и инфантильного поведения у ребенка».