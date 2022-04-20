Принуждение только замедлит обучение: как приучить ребенка к горшку

Процесс приучения ребенка к горшку для большинства родителей выглядит непростым и длительным. Однако, если набраться терпения и в спокойном темпе выполнять предписания экспертов, отказ от подгузников не заставит себя ждать. Как приучить ребенка к горшку? Об этом «Газете.Ru» рассказали педиатр Елена Грек и психолог Юлия Токарчук.

В каком возрасте ребенок должен ходить на горшок

Развитие ребенка – это всегда индивидуальный процесс, поэтому назвать точный возраст, в котором все дети без исключения должны ходить на горшок, невозможно. Однако ощущать наполненность мочевого пузыря и кишечника ребенок начинает не раньше полутора лет.

Об этом «Газете.Ru» сообщила Елена Грек, педиатр СМ-Клиника в Санкт-Петербурге: «Сегодня многие родители предпочитают как можно дольше обходиться памперсами и начинают «горшечное» обучение не раньше, чем ребенку исполнится 1,5–2 года. Считается, что к этому возрасту у детей окончательно формируется физиологическая способность контролировать позывы к мочеиспусканию и испражнению. А также адекватное восприятие просьб взрослых».

Однако доктор Грек подчеркивает, что чем позже мама и папа начнут приучение к горшку, тем дольше придется ждать результатов и тем сложнее будет отказаться от подгузников.

«Поэтому постепенно высаживайте ребенка на горшок уже с 6 месяцев, как только он научится уверенно держать спинку и сидеть. В этом случае справлять нужду в горшок ребенок научится уже к году», – советует педиатр.

Однако полный отказ от подгузников состоится позже. Умение ходить на горшок не всегда говорит о готовности ребенка пользоваться им каждый раз, так как в раннем возрасте дети делают это неосознанно. Не стоит переживать, если опорожнение мочевого пузыря произошло в одежде – такие откаты назад иногда случаются, но они не свидетельствуют о том, что развитие ребенка пошло не тем путем.

Хвалите ребенка каждый раз, когда ему удается делать свои дела в горшок.

Что значит приучить ребенка к горшку? О полной самостоятельности говорят следующие умения:

1. Ваш ребенок осознает желание сходить в туалет.

2. Ваш ребенок способен ходить на горшок сам или подать сигнал о своих намерениях родителям.

3. Ваш ребенок может сидеть на горшке и делать свои дела самостоятельно.

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Что делать, если ребенок не хочет садиться на горшок

Многим родителям хочется быстрее отказаться от подгузников. Но что делать, если ребенок не хочет садиться на горшок?

В разговоре с «Газетой.Ru» Юлия Токарчук, психолог-педагог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ предупреждает родителей, что нельзя заставлять ребенка осваивать горшок против его воли:

«Ребенок ни в коем случае не должен испытывать давления со стороны взрослого, иначе это может его напугать и надолго оттолкнуть от процесса приучения. Часто бывает, что ребенок не понимает, чего от него хотят родители. Поэтому можно для начала показать процесс с помощью куклы или пупса. В случае успешной попытки обнимите и похвалите ребенка, ведь положительная эмоциональная реакция родителя очень важна для него – это маленькая победа».

Также психолог рекомендует мамам и папам регулярно в течение дня предлагать ребенку сходить на горшок, например, до и после прогулки, перед сном, после пробуждения и так далее. Но ни в коем случае не настаивать.

Почему успех зависит от выбора горшка

Процесс приучения ребенка к туалету зависит и от выбора горшка. Так, педагог Юлия Токарчук рекомендует предложить сыну или дочери самостоятельно выбрать тот, который больше всего понравится. Обязательно хвалите ребенка за его выбор!

Однако горшок должен быть не только красивым, но и удобным.

Чтобы ребенок захотел сидеть на горшке, при выборе изделия обращайте внимание на соответствие определенным требованиям.

Правильно подобранный горшок должен быть:

• устойчивым, чтобы ваш ребенок не свалился с него;

• приятным на ощупь и с плавными формами;

• подобран с учетом возраста и размера ребенка для комфортного сидения;

Также горшок должен быть всегда чистым и сухим.

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Где должен стоять детский горшок

Многих родителей интересует: где должен стоять детский горшок, чтобы процесс приучения к горшку был максимально комфортным?

Педиатр Елена Грек сообщила, что какого-то «единственно верного» места для горшка нет, но важно позаботиться, чтобы оно было доступно для ребенка:

«На начальном этапе лучше поставить его в комнате ребенка. Причем желательно на видном месте: так он всегда будет в поле зрения малыша. После года, когда ребенок уже станет «уверенным пользователем», горшок можно переставить в туалет. В дальнейшем это облегчит процесс приучения к унитазу. Главное удостовериться, что малыш не боится шума воды или вида самого унитаза».

Чтобы быстрее приучить ребенка к горшку, место для детского туалета должно быть постоянным. Ведь желание сходить в туалет может застигнуть ребенка в любой момент, а поиски горшка собьют его с толку.

Как легко приучить ребенка к горшку

Существуют десятки различных методик и советов, как приучить ребенка к горшку. Однако здесь все очень индивидуально.

Елена Грек предупреждает: «То, что оказалось эффективным для одного ребенка, может совершенно не подойти другому. Например, некоторых малышей разговоры взрослых отвлекают от процесса. А другим, наоборот, помогают сконцентрироваться. Кто-то вообще может справлять нужду только под чтение книжки».

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В начале приучения желательно высаживать ребенка на горшок как можно чаще: сразу после пробуждения, при возвращении с прогулки или после приема пищи. Со временем предугадывать желание сходить в туалет станет проще.

Обращайте внимание на поведение и реакции ребенка. Так, он может внезапно возбудиться, или наоборот, застесняться. Кто-то пытается спрятаться, кто-то теребит одежду, кто-то принимает специфическую позу, у кого-то «напряженное» выражение лица – все это может свидетельствовать о готовности ребенка сходить в туалет.

Такие «сигналы» следует подмечать и запоминать – это поможет вовремя понять, что ваш ребенок хочет в туалет и предложить ему горшок.

Также Елена Грек рекомендует продемонстрировать предназначение горшка на личном примере. Некоторые родители считают такой способ слишком радикальным. Тем не менее, он действительно может приучить ребенка к горшку – дети всегда стремятся повторять за старшими.

У многих детей опорожнение мочевого пузыря и кишечника происходит в определенное время. Стоит выяснить, в какие часы это чаще всего случается и постараться предлагать горшок именно тогда. Сухость в течение одного-двух часов может говорить о том, что у ребенка вскоре появится желание сходить в туалет.

Еще один совет, который поможет приучить ребенка к горшку: высаживайте ребенка на горшок под специфические звуки.

«Полезно также сформировать у ребенка ассоциативную связь между походом на горшок и каким-либо звуком («аааа», «пис-пис»). Со временем эти звуки начнут запускать в малыше рефлекс, сигнализирующий, что пора сходить в туалет», – рекомендует педиатр.

Если вы услышали от ребенка звуки, которые сами произносите во время высаживания, знайте: горшок вот-вот понадобится.

Процесс приучения к горшку требует от родителей огромного терпения. Елена Грек предупреждает, что в некоторых случаях в обучении придется делать перерывы: «Если горшок вызывает у малыша страх и постоянные слезы, не стоит стыдить его или заставлять садиться через не хочу. Принуждение или ругань только замедлят обучение. Лучше спокойно еще раз объяснить ребенку для чего нужен этот «страшный предмет». Если уговоры не помогают унять панику, горшок лучше и вовсе убрать на пару дней, а потом начать все с нуля».