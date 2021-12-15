Недавно встречался с другом. Он сильно изменился. Если раньше это был человек религиозный и весьма инфантильный, то сейчас его отношение к этой теме довольно безразличное. Но все же пока еще он растерян. Если раньше друг мой пытался объяснить то или иное событие или притянуть какой-либо случай к нелогичному высказыванию очередного пророка (делалось это всегда с особенно благочестивым видом), мол, как сказал такой-то дяденька, «бла-бла-бла», то сейчас духовно-благочестивый фетишизм несколько уступил место здоровому прагматизму и самостоятельности мысли. С ним действительно стало приятно общаться. Я больше ничего не слышу ни про божий промысел-замысел, ни про грех, святость и благо. Почти лишен возможности выслушивать о том, что я неправильно живу. Что-то с другом моим случилось…

Пример с ним я привел не просто так. Люди, кажется, начали понимать, что когда-то кто-то, имея задатки гениального пиарщика, заставил всех поверить в то, чего нет. Так мы и жили до сегодняшнего дня.

Современная жизнь и события, происходящие в ней, чаще из ряда вон выходящие, и замкнуть их в рамках написанных некогда предприимчивыми месопотамцами священных книжек никак нельзя. Все сильно изменилось. Мир убыстрился. Перед самым концом, когда, как говорят ученые, стрела времени развернется и полетит в обратную сторону и люди будут рождаться из смерти и умирать в рождении (натурально вставать из гробов старыми и умирать во чреве матерей неродившимися), на некоторое время наступит тот самый Хаос, которого почему-то так сильно боятся люди. Поэтому даже среди людей, воспитанных в религиозно-догматическом формате, я начинаю замечать внутренний переворот. Если бы бог не был отменен (да, именно отменен, а не убит) всепочтеннейшим Ницше, то его нужно было бы отменить в наше время. Не потому что я такой весь из себя воинствующий атеист, а потому что время такое. Перед самым сломом эпохи мы, кажется, в последний раз наблюдаем истинную природу божественной сущности, характер которой как нельзя лучше проявился в пандемии коронавируса, в которой не было ни логики, ни последовательности…

Пандемия – последнее проявления сущности выдуманного бога, его агрессивно-шутовская насмешка перед окончательным уходом из общечеловеческой повестки. Дальше мы будем предоставлены сами себе. Это будет время неопрагматиков и неоматерилистов, индивидуалистов, лишенных когнитивного сора в сознании. Вообще-то это будет золотая пора человечества. Но она, думаю, продлится недолго.

Недавно я дочитал отрезвляющую и просто убивающую своей прямотой и каким-то запредельным цинизмом книгу своей хорошей московской приятельницы, писателя Алины Витухновской «Цивилизация хаоса». И знаете, у меня сложилось ощущение, что Алина знала о том, что с нами случится в 2020 году. Конечно, Витухновская не писала, что мол, скоро на землю придет чума и «о уверуйте глупцы» и проч. Я бы такое и читать не стал. Тем и уникален этот труд, что все важное в нем между строк и в то же время белое предстает белым – беспримесно белым. И очередная отмена бога (на этот раз, кажется, навсегда), и большие потрясения, и, как правило, новый хаос. Хаос, который в этот раз под силу структурировать только людям подобного этому хаосу склада – людям, живущим в хаосе и принявшим его природу как данность, как сущностную часть себя. Это люди совершенно новые, другие. Для них и свет и мрак – проявления одного порядка. Люди, лишенные сантиментов и романтики. Люди с пронзительно чистым взглядом. Я бы, конечно, отнес к таковым и себя, и Витухновскую, но читатель не простит мне этого…

«Цивилизацию хаоса» я читал урывками, с перерывами на «прийти в себя», в общей сложности месяца три. Да и невозможно было такой интеллектуально объемный труд прочитать быстрее. Но речь сейчас не о книге (хотя о ней, конечно, тоже). Мы часто думаем о том, кто получит билет в будущее. Какие это будут люди? Каким сознанием эти сверхчеловеки будут обладать?

А сейчас я просто процитирую Алину: «Чем больше я слышу верноподданических воплей о духовности, тщедушных смертобоязненных упоминаний о «боге», чем больше я вижу начитанных профанов, говорящих о сакральности, тем большим материалистом я становлюсь».

Новыми духовными лидерами станут, конечно же, не помешанные фанаты, сознание которых состоит из огромного количества разрозненных мифов, запретов, правил и, главное, тотального страха перед тем, кого они выдумали и сами же в лучших традициях садомазохизма отдали себя в его распоряжение. Новый мир будет принадлежать индивидуалистам, глыбам-интеллектуалам, в которых не будет ни страха, ни прощения, ни пресловутого желания «спасти душу».

Именно эти люди и будут в будущем той самой элитой – жрецами и пророками будущего. Доживем ли, нет ли – в общем-то какая разница? Но мир этот мне, как человеку анархического склада, очень и очень импонирует.

Помню, как-то один мой партнер по работе во время неофициальной встречи, изрядно напившись, рассказал «по большому секрету», что ковид не берет таких людей, как он. Людей духовных, живущих высокими вибрациями, мол, добрый боженька решил очистить мир от мяса (очень, очень добрый боженька), а таких, как я и он, – творческих и возвышенных – боженька не тронет. У него, мол, свои планы на нас. Откуда эти планы были известны моему партнеру по работе, мне лично неведомо. Ковидом он заболел буквально недели через две после этой встречи, а помер еще через неделю. Я, кстати, сильно расстроился. Ведь по такому примеру я тоже могу помереть, хоть и не считаю себя человеком возвышенным и уж точно живущим некими высокими вибрациями.

Пандемия коронавируса еще раз показала, что реальность, в которой мы живем, весьма устарела. Мир, подходя к своему концу, начал возвращаться к своим истокам – неумолимой воле случая и непримиримому хаосу.

И современная реальность в связи с этим нуждается в структурировании. Но, как сказала мне на днях в телефонном разговоре Витухновская, сделать это может только существо, обладающее подлинным субъектным сознанием. Ведь объектное сознание было ориентировано на старую версию реальности, в которой преобладала культура в качестве инертного наполнителя и в которой преобладал всеобщий социальный миф и архетип бога, оказавшийся довольно живучим и вредным. Да, новый хаос подвластен новому человеку. Этот человек не видит существенной разницы между добром и злом, тьмой и светом, разрушением и порядком. Этому человеку под силу подчинить хаос.

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