«Поймите, мы против разврата»

Недавно мы с друзьями большой компанией отправились в Теберду. Это такой небольшой город-курорт, который в советское время славился своими тублечебницами на всю страну. Место красивое – кругом горы, сосновые леса, невиданной красоты озера и даже древний христианский монастырь. Забронировали двухэтажный дом по типу европейских шале. Когда вы видите на картинке в букинге красивый деревянный дом, какие строят на швейцарских курортах, каким вы себе представляете сервис? Правильно, соответствующим картинке.

Приехали на место, встретила нас пожилая русская женщина, которая, прежде чем поздороваться, спросила: «И сколько вас тут?»

После было вообще что-то невообразимое. По тону женщины, которая, кажется, еще не совсем осознала, что приехали мы сюда не по дешевой путевке от какого-нибудь интерната для беспризорников, можно было подумать, что жить мы тут намерены за ее счет. Она грубила, в приказном тоне требовала мыть за собой посуду, не шуметь и прочее. Отдых был испорчен. Оставшиеся двое суток ни живописный вид из окна, ни замечательный микроклимат не могли изменить этого настроения. И даже то, что позже женщина пояснила, что всю молодость проработала педагогом и поэтому у нее такой менторский тон, не изменило нашего общего впечатления.

Как-то поутру в Архызе я вышел погулять по поселку. Набрел на пожилого мужчину, который весьма вежливо попросил сигарету. Протянув пачку, я услышал следующее: «Ты че, тонкие сигареты куришь?»

Представляете себе ситуацию? Незнакомый человек просит другого незнакомого человека одолжить сигарету и тут же лезет со своими нравоучениями по поводу формата куримых им сигарет. Но столь отвратительные и столь не по понятиям скроенные сигареты все же были у меня с отвращением приняты. Курить, видимо, хотелось больше, чем перевоспитывать незадачливого туриста с пачкой непацанских сигарет.

Еще более вопиющий случай произошел с моей знакомой на курорте Азау-Терскол. Там после брони с ней связалась администрация отеля и потребовала... угадайте что? Штамп в паспорте о том, что она и мужчина, который будет с ней проживать, состоят в официальном браке! А после того, как выяснилось, что двухкомнатный номер забронирован для троих, потребовали доказать степень родства с третьим жильцом. Когда моя знакомая с негодованием послала их на все четыре стороны, ей ответили: «Поймите, мы против разврата!»

То есть примерно так работает сознание этих людей: если в номер заселились три противополых туриста – сто процентов трахаются. В таком сознании не умещается мысль о том, что две девушки и парень могут быть хорошими друзьями, и — да, если девушка приехала на курорт с двумя парнями, это не значит, что все втроем намерены устраивать ежевечерне акты свального греха на столь благочестивых курортах, где о сексе знают только из фривольных немецких фильмов.

Психологи считают, что чем ограниченнее, ущербнее и примитивнее сознание человека, тем больше ему есть дело до чужой постели, степени родства и других интимных подробностей посторонних людей.

В Домбае недавно две потрясающе красивые девушки устроили фотосессию неглиже. Ничего похабного в этом не было. Красивые стройные тела девушек снова вызвали бурную реакцию у местной общественности. Скандал с требованием найти девушек и заставить извиниться или выдворить их за пределы региона продолжался пару недель. То есть туристы привозят деньги, за счет которых неплохо пополняется местный бюджет, но им все равно ставят условия, как правильно отдыхать. Но вот это «правильно» – понятие очень условное и у каждого оно свое.

Помню Архыз своего детства. Золотое время. Туристы отдыхали, не думая о том, что могут натолкнуться на праведный гнев местного жителя, считающего свой образ жизни более предпочтительным, чем образ жизни всего остального мира.

Но случаи, описанные мной, частные и единичные. То есть в общем и целом все неплохо. Архыз даже начал обретать европейский облик.

Однако облик – это одно. Умение копировать архитектуру и дизайн – это еще не умение соответствовать качественному сервису.

В местном Минтуризма после долгих вступлений о кавказском гостеприимстве и прочих расхожих истин, вызывающих желание зевнуть, меня заверили, что со дня на день будет подписан и обнародован документ, в котором прописаны правила поведения для туристов и местных жителей. Непонятно, будет ли этот документ иметь какую-то юридическую силу и в чей адрес он все же больше направлен – обслуживающих турпоток местных жителей или все-таки туристов, которые в любой момент могут столкнуться с хамством или грубостью просто из-за яркой внешности, неправильных сигарет или неуточненного матримониального статуса.

Буквально на прошлой неделе всю российскую общественность всколыхнула новость о том, что в этом регионе был убит турист из-за того, что справлял малую нужду на федеральной трассе. То есть не именно поэтому, а вследствие стечения трагических обстоятельств замечание местного жителя окончилось такой вот трагедией. Что именно происходило в тот день, не совсем понятно. Понятно одно. Один рьяно бросился защищать традиции, а второй это замечание отверг. Говорят, что турист вел себя как-то особенно гнусно, но все эти факты должно установить следствие. Уже неделю во всех местных пабликах продолжаются споры о том, правильно или неправильно поступил гражданин, сделавший замечание туристу. Да, в этом многоголосом хоре раздаются голоса людей (и их очень много), которые считают, что парень поступил правильно, ведь он защищал нравственность.

Вообще малые народы можно даже понять. Традиции – это единственное, что у них осталось в бурно развивающемся и уходящем в неминуемое будущее мире. Традиции – это единственное, что они этому миру могут противопоставить. Но хороши ли традиции, приводящие к человеческим жертвам? Для меня ответ очевиден.

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