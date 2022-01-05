Какой еще Новый год!

Новогодье в этом году было какое-то неправильное. Ажиотажу не случилось. Не было привычной декабрьской суеты. Народ смурной и вялый. Многие отказались от корпоративов, елок, гостей. И не потому, что ограничения. И даже не потому, что люди сами боятся заразы. И даже не из-за того, что денег не было (хотя их, конечно, нет). Усталость какая-то кругом, равнодушие.

И ответственные за создание праздничной атмосферы должностные лица это как будто чувствовали, совсем не старались. Петербург, например, украшался вяло. Раньше уже в конца ноября Невский сверкал. Не так, как главные улицы Москвы, конечно, скромно, но все же с достоинством. Нынче только перед самыми праздниками вывесили какие-то дикие шары.

И коммерсантам ситуацию исправить не удается. Ни бойких рождественских ярмарок, ни концептуально принаряженных кафе. Магазины и рестораны увенчаны обычными неоновыми вывесками, примитивными огоньками. На улицах, правда, с лотков имбирный чай с глинтвейном продают. Но так этого добра теперь и летом в дождливую погоду хватает. Как, впрочем, и деревьев в лампочках.

Вот! Может, в этом дело. Все как-то смазалось, границы стерлись.

Год прошел – как монолитная глыба проползла. Все слилось. Из одного псевдолокдауна перетекали в другой. Да еще и перекали, повторяя 2020-й. Только в 2020-м поначалу все же смятение какое-то было и даже какие-то метафизические ожидания. Хотя бы и самого страшного. Новая напасть многим воспринималась как некий вызов, рубеж. Теперь привыкли. И частные истории уже не так красноречивы, и общая статистика не особенно кого-то пугает – никто уж в нее и не всматривается.

А экономика? Все та же вязкая рутина. Медленно, но верно нас засасывает в какое-то болото. Все дорожает. Накопления у народа тают. Закредитованность растет. Бизнес лихорадит. Но не страшно. Тоже привыкли.

Может быть, что-то новое в мире идей? Немыслимо же, чтоб совсем никаких ярких всполохов? Нет. Жуем всю ту же старую-новую этику, все тот же феминизм, немного экоповестки (но все меньше – не до жиру).

По инерции переживаем за социальную политику, робко сдвигаясь влево, не особенно задаваясь вопросом, почему, хоть траты из бюджета на социалку и превысили уже все возможные пределы, лучше ничего не становится, только хуже. Может, потому что львиная часть средств оседает в бюрократическом аппарате? Может, потому что условия получения помощи никак не мотивируют нуждающихся менять свою жизнь? Но тссс – безусловный доход по-прежнему слишком революционен, инфляция и так разогналась. И сокращение рабочей недели – все еще неслыханная дерзость. Производительность труда, говорят, в наших северных широтах и так низкая, а значит, для нас «солнце еще высоко» даже в короткие январские дни.

Старый мир меж тем все глубже погружается в архаику. Но чтобы как-то себя оправдать, придумывает новые, замысловатые названия старым проблемам, да так жонглируя смыслами, что проблемы превращаются в завоевания. Поденщина и отсутствие больничных – драйверы шеринговой экономики. Отсутствие собственности – это мобильность, гибкость, новая свобода. Бег по городу с чемоданом еды за спиной (и это в эпоху дронов!) – новый виток прогресса. Но и это уже с нами так долго, что, право, скучно даже возмущаться. Да и толку? Все трюки давно разоблачены, а воз и ныне там.

И так во всем! Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем... Суета сует!

И может ли хоть что-нибудь разомкнуть этот вечный круг? И есть ли необходимость следить за календарем и часами? Есть ли польза в том, чтобы проводить этот ежегодный декабрьский церемониал: украшать дом, наряжать елку, закупаться подарками, свечами и мандаринами, планировать встречи с близкими и друзьями, подводить итоги в фейсбуке? Есть ли смысл с замиранием сердца ждать этого заветного перещелкивания стрелок, боя курантов, взрывов фейерверков, извещающих, в сущности, о незначительном астрономическом явлении?

Есть! Конечно, есть.

Это только кажется, что время остановилось. И что все длится и длится, и длится, и вместе с тем буксует на месте. И что невозможен больше никакой никуда переход. Правда в том, что переход необходим, перемены назрели, а все просящееся к жизни должно в нее, в жизнь, воплотиться.

Так осуществлялись все смены эпох. Переход от великолепной, но омраченной рабством античности к суровому, но и примиряющему всех со всеми в едином Боге Средневековью. Скачок от религиозного тоталитаризма в Реформацию и рывок из средневековых цехов в промышленную революцию, в развитие науки и искусства. Грандиозный выход на историческую арену масс, каскад революций. Дальше больше. Дальше быстрее. Индустриализация, зеленая революция, кибернетическая революция, сексуальная, личностная. От общества потребления к обществу впечатления. От общества впечатления к обществу... по всей видимости, недоумения и растерянности. Что же дальше? Все же чувствуется, что там что-то есть.

И не просто есть. Ведь какой потенциал накоплен! Возможности науки и экономики ушли далеко вперед. Умные машины, умные дома, умные экзоскелеты и прочие биотехнологии с печатью селезенок на 3D-принтерах, генное программирование, нейросети, общение с умершими родными, моделирование никогда не бывавших близких. Ну и социалка, конечно: синтезирование клетчатки, производство белка бактериями и прочее «повернем реки вспять». Да, не все просто, не все однозначно, еще неизвестно какие ящики Пандоры открывает нам прогресс, и какое «Черное зеркало» нам всем покажут наяву. Да, на воплощение всех смелых инициатив нужны деньги, много, очень много денег. Но если что-то может произойти, то это произойдет. Что-то будет. И это что-то будет как минимум интересным. Это что-то, этот хаос и нагромождение, в конце концов, самоорганизуется и породит и новую психологию, и социологию, и философию. И, в конце концов, страшно сказать, явится и новый человек.

Но что сейчас-то делать? Приближать будущее – светлое оно или не очень. По стежку, по капельке.

Заниматься своей жизнью, двигать ее вперед. Объединяться с другими, налаживать горизонтальные связи, вместе преображать пространство вокруг. По мере сил. И подсчитывать сделанное. Да, подводить итоги, не скромничать. И поздравлять себя и других. И праздновать. И верить в чудо преображения, в перемены, которые все равно настанут.

А ведь у нас и нет другого выбора. Нам придется сделать этот мир лучше. Или как минимум другим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.