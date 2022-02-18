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Марина Ярдаева

Платить налоги – это нормально

О том, что легализация рынка жилой аренды неизбежна

Журналист, педагог
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Уже который месяц обсуждают инициативу Минстроя создать платформу для регистрации сделок по аренде недвижимости.

Ну, как обсуждают – повсюду стоны и плач рантье.

Говорят, государство опять лезет куда не надо. Говорят, опять власть хочет всех ободрать как липку. Говорят, вознамерились чиновники задушить рынок аренды жилья. Говорят, рынок неминуемо теперь уйдет в тень.

Наблюдаю я за этим безумием и недоумеваю. Рынок аренды уйдет в тень? Это шутка такая? А сейчас где он, не в тени? И где все эти граждане, которые постоянно кричат, что они хотят, чтоб все было у нас как в Европе, как на Западе, как в цивилизованном мире. Обществу всего-то предложили легализовать сегмент частной аренды, людям всего-то напомнили, что при получении дохода надо платить налоги. Откуда паника?

Да, мне тоже немного жаль, что наводить порядок в сфере аренды жилья взялось государство – эта тяжелая, неповоротливая машина. Я бы хотела, чтоб с инициативой легализации выступили наконец участники рынка. Но они как-то до сих пор не созрели. Тридцати лет им не хватило. У нас до сих пор в серой зоне проходят больше 95% всех сделок по сдаче жилья. Чуть-чуть лучше ситуация в Москве, там вроде бы регистрируется каждый пятый договор, каждый пятый собственник «инвестиционной» квартиры все же платит налоги.

Остальные же считают, что они никому ничего должны. Остальные возмущены и оскорблены. Вселенской несправедливостью видится им даже налог в 4% (а именно столько могут платить собственники, если будут сдавать свои метры как самозанятые).

Остальные уже объявили чуть ли не ультиматум: или они перекладывают новые издержки на арендаторов, или... Что «или», впрочем, в общем хоре недовольных не разобрать. Наверное, лишат нас, бедных, возможности снимать их наследственные хрущевки и студии в муравейниках у метро, и нам всем придется теперь залезть в ипотеки.

К слову, об ипотеке. Ипотека, понятно, зло, как и любое ростовщичество, но пока Царствие Божие на земле не устроилось, она представляется сегодня более оптимальным решением квартирного вопроса. Я, например, поняла это на собственном опыте. Пару лет назад в моей жизни это чертов квартирный вопрос встал довольно остро, со всей своей дьявольской неотвратимостью. Лезть в кредиты совсем не хотелось, а поиски подходящего варианта для съема не увенчались успехом.

Вообще развитость рынка аренды, его разнообразие – это такой огромный миф. Более-менее развиты у нас только сегменты эконом а-ля «однушка у метро» и, возможно, премиум с двухуровневыми квартирами вдоль набережных и загородными особняками (но это не точно). В среднем ценовом сегменте найти что-то для большой семьи крайне затруднительно. Найти это что-то еще и с официальной регистрацией договора – совсем уж фантастика. А снимая квартиру с детьми, хочется все-таки каких-то гарантий.

Я лично за такой договор готова была и доплатить. Я предлагала доплату в 13% (даже самозанятость бы не пришлось оформлять), но нет, не хотелось людям заморачиваться. Как не хотелось подключать интернет, не хотелось вывозить разобранную сломанную мебель, хранившуюся на лоджии, в упор не хотелось замечать, что пора менять смеситель, не хотелось, чтоб в доме жила безобидная морская свинка. Хотелось только каждый месяц получать деньги, хотелось депозитов и чтоб я оплатила комиссионные риелтора, к которому не думала обращаться. В общем, я решила, что лучше ту же сумму буду ежемесячно отдавать банку.

То, что арендодатель не желает думать о комфорте и безопасности своих клиентов, неудивительно. Удивительно, что он не желает защитить себя. Кого ни послушать из собственников, так с каждым из них хоть раз в жизни приключилась какая-нибудь жуткая история: то потоп жильцы устроят и тут же, не предупредив, съедут, то мебель раскурочат и не захотят компенсировать урон, то превратят квартиру в притон, то полиция нагрянет и найдет запрещенные вещества. Ну и вот как, скажите, все это разруливать, если по легенде в квартире «безвозмездно живут родственники из Воронежа»?

Понятно, что регистрация договора аренды еще не гарантирует того, что государство придет и решит все проблемы, да еще и легко и быстро. Но появится хотя бы основание требовать их решения.

Ладно, ждать сознательности от собственника-частника, от того, кто сдает единственную квартиру, доставшуюся от бабушки или купленную в ипотеку дочке или сыночку на вырост, не приходится (ипотечные квартиры, кстати, нельзя сдавать без согласования банка). Но вот, например, бизнес, оказывающий посреднические услуги, почему ни в чем не видит проблемы? Те же агентства недвижимости, интернет-сервисы для размещения объявлений почему не выходят с инициативой обеления рынка? Тот же ЦИАН, раскритиковавший инициативу Минстроя, видит возможность сделать рынок более цивилизованным лишь в запрете объявлений, в которых квартира сдается «только славянам»? Серьезно? То есть тут прогрессисты, а там дикари, так, что ли? Вообще наблюдать за тем, как корежит сейчас представителей ЦИАН, «Авито» и «Яндекс.Недвижимости», честное слово, неловко. Предприниматели говорят что-то про утрату доверия пользователей, обижаются, точно дети, что с ними не посоветовались, негодуют, что людей пугают штрафами и не предлагают новых льгот.

Бизнес не верит, что государство сделает все хорошо и удобно, что платформа для регистрации сделок и уплаты налогов будет нормально, без сбоев работать. Эти опасения понятны. Я тоже не верю. Но почему нельзя выйти с собственной инициативой сделать хорошо? Хотя бы попытаться. Ведь если прокатит, еще и заработать можно. Но нет, бизнес, словно жена алкоголика, предпочитает оправдывать нерадивость своих клиентов и выторговывает для них безосновательные послабления.

Но платить налоги – это нормально. В цивилизованном обществе. Как нормально и обществу спрашивать, на что и как эти налоги тратятся, требовать гарантий и отстаивать права. А вот уговаривать граждан вносить честный вклад в обустройство социума, рынков, правовой инфраструктуры, заманивая их все новыми конфетками, – детский сад. А ясельная группа – это бегать и прятаться, оправдывая собственные жадность и глупость тем, что все равно все разворуют и «опять ничего не дадут». Но взросление неизбежно. Собственно говоря, мы уже выросли, нравится кому или нет, но вчерашние штанишки коротковаты, они смешны и нелепы – пора менять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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